Marocco: in arrivo un mega data center da 500 MW alimentato da energia rinnovabile

Il Marocco prevede di costruire un data center statale da 500 MW alimentato da energia rinnovabile per rafforzare la sicurezza dell’archiviazione dei dati. Lo ha dichiarato il ministro per la Transizione digitale, Amal El Fallah Seghrouchni. “Il centro sarà situato a Dakhla, nel Sahara Occidentale”, ha spiegato Seghrouchni, senza diversi fornire dettagli su tempi e costi. I paesi stanno costruendo data center statali per garantire che i dati sensibili possano essere archiviati ed elaborati entro i confini nazionali. A gennaio il Marocco ha inaugurato il suo primo centro sovrano a all’interno del Politecnico Mohammed VI, che offre servizi di cloud hosting a locali pubblici e privati.

“Attraverso rete di data center, non solo affermiamo la nostra sovranità digitale, ma anche l’ambizione di diventare un hub digitale regionale al servizio dell’Africa”, ha dichiarato Seghrouchni. Il Marocco prevede di investire 11 miliardi di dirham (1,22 miliardi di dollari) nella sua strategia di modernizzazione digitale nel periodo 2024-2026, che include l’intelligenza artificiale e l’espansione della fibra ottica.