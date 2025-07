Marte obiettivo di M-MATISSE, la missione che ci aiuterà a prevedere il “meteo spaziale” sul Pianeta Rosso

MeteoWeb

Prepararsi a portare l’uomo su Marte significa affrontare sfide ancora sconosciute. Tra queste, capire come il Pianeta Rosso interagisce con il vento solare e le radiazioni cosmiche. Proprio per questo nasce M-MATISSE (Mars Magnetosphere ATmosphere Ionosphere and Space-weather Science), missione candidata dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che punta a diventare il primo progetto dedicato esclusivamente allo studio del meteo spaziale marziano.

Presentata al National Astronomy Meeting 2025 della Royal Astronomical Society a Durham, M-MATISSE prevede l’invio di 2 sonde robotiche per indagare magnetosfera, ionosfera, termosfera e atmosfera inferiore di Marte. Queste regioni determinano come il pianeta dissipa l’energia proveniente dal Sole e come le radiazioni influenzano sia i processi atmosferici che la superficie.

Secondo Beatriz Sánchez-Cano, dell’Università di Leicester, questa missione fornirà per la prima volta una visione completa e integrata del “sistema marziano”, migliorando notevolmente la nostra capacità di prevedere eventi pericolosi per astronauti e veicoli spaziali.

Se approvata, M-MATISSE sarà un passo fondamentale verso l’esplorazione umana di Marte, offrendo previsioni meteorologiche spaziali simili a quelle già sviluppate per la Terra. Entro metà 2026, l’ESA deciderà quale tra le tre missioni candidate riceverà il via libera.