Matera, vasto incendio alla periferia: paura per 15 scout di Taranto

A causa di un vasto incendio divampato nei pressi della Massera La Fiorita, alla periferia di Matera, l’intervento dei Vigili del fuoco si è reso necessario per mettere in salvo 15 scout di Taranto, tra i 12 e i 16 anni, che, in quella zona, insieme con i loro accompagnatori avevano allestito le tende da campeggio. Non si sono registrati feriti. L’incendio è “partito – è spiegato in una nota diffusa dal Comando provinciale di Matera dei Vigili del fuoco – da alcune sterpaglie nelle vicinanze dell’ingresso alla struttura, e successivamente si è propagato fino al suo interno. In breve tempo le fiamme hanno raggiunto le chiome di molti alberi propagandosi a grande velocità in un’area di oltre 130 ettari”.