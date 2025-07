Nuovo maxi-incendio di sterpaglie nella zona di Fiumicino, oltre 100 interventi a Roma | FOTO

MeteoWeb

Da poco dopo le 16, è in corso un nuovo vasto incendio di vegetazione e sterpaglie nella zona di Parco Leonardo, a Fiumicino, non lontano da uno dei cavalcavia e dai binari della ferrovia. Una colonna di fumo è visibile anche da lontano. Residenti hanno segnalato sui social fiamme alte. A causa dell’incendio, sulla linea Roma – Fiumicino Aeroporto, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Ponte Galeria e Fiumicino Aeroporto. È in corso la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

L’incendio di sterpaglie e canneti è in corso nella zona a ridosso di via delle Arti, al confine tra il Comune di Roma ed il territorio di Fiumicino. L’intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile della Misericordia, con la presenza della Polizia locale di Fiumicino, dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ha limitato finora il fronte del fuoco, e si sta provvedendo a mettere in sicurezza l’area. È stata temporaneamente chiusa al traffico via delle Arti nel tratto compreso tra la rotatoria che consente l’immissione sulla Roma-Fiumicino complanare A91 e la rotatoria di via Stoccolma.

“Siamo intervenuti immediatamente per fronteggiare la situazione, in un punto al confine tra il nostro Comune e quello di Roma. Grazie alla prontezza e alla collaborazione tra tutte le forze in campo, siamo riusciti a contenere il fronte delle fiamme e a proteggere il territorio. Restiamo in costante allerta per tutelare i cittadini e prevenire eventuali rischi“, sottolinea il Sindaco Mario Baccini.

Oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco di Roma

Sono oltre 100 gli interventi effettuati dal personale dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma nella giornata di oggi. Di questi oltre 20 sono ancora in corso di svolgimento. La tipologia e per lo più legata agli incendi boschivi e incendi di sterpaglie. Tra i più rilevanti quello scoppiato in via dell’Arrone in cui sono impegnate 3 Aps, un’autobotte e il Dos (Direttore operazioni di spegnimento). Nessuna persona risulta essere coinvolta.

Grosso incendio di sterpaglie che i Vigili del Fuoco hanno da poco estinto, a sud della provincia di Roma, in prossimità del comune di Ardea dove sono impegnate 5 squadre. Incendio di colture e sterpaglie in corso a Castelnuovo di Porto dove sono impegnate due squadre di terra, più il Dos; nessuna persona risulta essere stata coinvolta.