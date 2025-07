Mediterraneo: scienziati CMCC in dialogo su mare, coste, cibo e foreste

MeteoWeb

“Il Mediterraneo è un hotspot climatico, una regione in cui si concentrano sfide e criticità particolarmente urgenti e gravi per effetto dei cambiamenti climatici. In particolare, gli scienziati del clima identificano il Mediterraneo come una delle aree a maggior rischio di impatti climatici a causa dei numerosi fattori e settori socioeconomici coinvolti. L’ultimo anno è stato particolarmente significativo per la regione mediterranea: il mare ha raggiunto il record di temperatura e tutti gli indicatori climatici mostrano tendenze preoccupanti. Eventi estremi di precipitazione hanno evidenziato l’importanza del Mediterraneo nel contesto climatico europeo. Numerosi eventi estremi, come periodi di siccità, onde di calore, piogge intense e incendi, hanno dimostrato la debolezza dei sistemi socioeconomici della regione, causando ingenti danni e difficoltà”. Presso la sede della Fondazione CMCC, il centro di ricerca internazionale sulle scienze del clima con sede a Lecce, esperti e scienziati si incontrano per discutere e raccontare le sfide e le opportunità che il Mediterraneo affronta in questo momento cruciale della nostra storia.

Gestione sostenibile delle risorse idriche – Guido Rianna – CMCC, Istituto per la resilienza climatica.

Il servizio Copernicus e le previsioni del Mediterraneo – Verena Dreyer, Leonardo Lima – CMCC, Istituto per la previsione del sistema terra.

Le coste del Mediterraneo e la sfida dell’adattamento – SalvatoreCausio – CMCC, Istituto per la previsione del sistema terra.

Il mare che verrà

18 luglio 2025, ore 19 – Bar Astoria, Porta San Biagio, LECCE

“Il Mar Mediterraneo è da sempre sinonimo di incrocio di civiltà, bacino di navigazione, patrimonio ambientale e culturale della regione che caratterizza. Con esperti e scienziati del CMCC dialogheremo per capire come sta cambiando il Mar Mediterraneo, e come questi cambiamenti influenzano le rotte di navigazione, l’economia, la società e l’ambiente”.

Gianandrea Mannarini – CMCC, Istituto per la previsione del sistema terra.

Federica Stella Blasi – CMCC, Programma di ricerca “Coste globali come nuova frontiera”.

Il nostro suolo: cibo e fuoco nella regione mediterranea

19 luglio 2025, ore 19 – Il Barrito, Via Francesco de Mura, 67, LECCE

“Ci sono cibi, prodotti della terra, una cultura del cibo che accomunano e caratterizzano fortemente tutta la regione mediterranea. Allo stesso modo, la conformazione delle foreste e dei boschi trova un’identità forte sulle sponde del Mediterraneo. Il cibo e gli alberi sono due aspetti molto forti della cultura mediterranea e, allo stesso tempo, si trovano a fronteggiare le sfide dei cambiamenti climatici per conservare il patrimonio ambientale e culturale che questi rappresentano. Gli scienziati del CMCC dialogheranno con il pubblico per approfondire il futuro del cibo e delle foreste dell’area mediterranea”.