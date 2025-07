Meloni incontra il primo ministro della Malesia: energia e tecnologie avanzate, tutti i temi

MeteoWeb

Il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim, in visita a Roma, ha avuto oggi a Palazzo Chigi “un incontro produttivo e significativo” con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in cui è stato ribadito il “comune impegno a rafforzare le relazioni”. Lo riferisce il profilo X del premier malesiano. “Le nostre discussioni si sono concentrate sull’approfondimento della collaborazione strategica in settori chiave, tra cui investimenti, difesa, energia sostenibile e tecnologie avanzate. Abbiamo anche scambiato opinioni su sviluppi critici a livello regionale e globale”, si legge nel post. Anwar, inoltre, in qualità di presidente dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), ha sottolineato il ruolo della Malesia nel rafforzare l’impegno dell’organizzazione con “partner internazionali chiave come l’Italia e l’Unione europea”. “Grazie, presidente del Consiglio Meloni”, si legge nella conclusione.