Mercurio retrogrado: torna la bufala cosmica

È iniziato ieri, giovedì 17 luglio, un nuovo periodo retrogrado di Mercurio, che durerà fino al 10 agosto. Come ogni volta, c’è chi si prepara al “caos”: secondo l’astrologia, Mercurio retrogrado porterebbe incomprensioni, ritardi nei trasporti e problemi tecnologici. Cosa c’è di vero in tutto questo? La scienza ci offre una risposta chiara: Mercurio retrogrado è soltanto un’illusione ottica, senza alcun effetto reale sulla Terra.

Mercurio retrogrado, cosa significa?

Mercurio diviene retrogrado più volte ogni anno, quando la Terra, muovendosi più velocemente nella sua orbita, “sorpassa” Mercurio. A causa di questo sorpasso, per alcune settimane ci sembra che Mercurio si muova all’indietro rispetto alle stelle sullo sfondo. In realtà, il pianeta continua a seguire la sua orbita regolare: è solo un effetto prospettico, un “moto retrogrado apparente”.

Mercurio impiega appena 88 giorni per compiere un giro completo intorno al Sole, mentre la Terra ne impiega 365: per questo, il fenomeno si ripete 3 o 4 volte all’anno.

Perché si pensa che Mercurio retrogrado porti sfortuna?

Nella mitologia, Mercurio era il messaggero degli dèi (Hermes per i Greci) e veniva associato alla comunicazione, ai commerci, agli spostamenti e perfino ai furti. Da qui nasce l’idea, diffusa ancora oggi dagli astrologi, secondo cui Mercurio retrogrado determini problemi in questi ambiti.

In realtà, Mercurio, gli altri pianeti, e così via, non hanno alcun effetto fisico sulla vita quotidiana: non modifica campi magnetici, non influenza le telecomunicazioni e non provoca malfunzionamenti tecnologici. È come dare la colpa a un arcobaleno per un guasto al computer: non c’è alcun legame causale.

Cosa vedremo in cielo oltre Mercurio

La parte più affascinante di questo periodo arriverà dopo la fine della fase in cui Mercurio è retrogrado. Dal 17 al 20 agosto, poco prima dell’alba, potremo osservare nel cielo orientale una parata di pianeti: Mercurio, Saturno, Giove e Venere formeranno un elegante arco, accompagnati da una sottilissima falce di Luna calante. Il momento più spettacolare sarà il 20 agosto, quando la Luna, ridotta al 9%, passerà vicinissima a Venere.

Mercurio retrogrado: nessun pericolo per la vita quotidiana

Nonostante le leggende, Mercurio retrogrado è un evento naturale e innocuo. Non porta sfortuna né caos: ci ricorda invece la complessità e l’armonia del Sistema Solare, dove tutto procede come deve. Osservare il cielo può diventare un’occasione per riscoprire il fascino dell’astronomia, lasciando da parte superstizioni che non trovano riscontro nella scienza. Dunque, nessun timore: Mercurio non è una minaccia, ma solo un’opportunità per scoprire gli affascinanti movimenti dei pianeti.