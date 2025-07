Messina, incontro tecnico su sicurezza nei cantieri e prevenzione del rischio caldo

MeteoWeb

Si terrà martedì 8 luglio 2025, alle ore 10:00, presso il Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni, un incontro tecnico-informativo dedicato al tema dell’esposizione alle alte temperature nei cantieri edili. L’iniziativa, promossa dall’Organismo Paritetico Territoriale CPT–ESE Scuola Edile Messina in collaborazione con la Città Metropolitana, nasce con l’intento di sensibilizzare imprese e committenti sulle misure di prevenzione e sulla gestione del microclima nei contesti lavorativi all’aperto. L’appuntamento è rivolto in particolare ai referenti aziendali e agli operatori coinvolti nella tutela della salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili della provincia. L’aumento delle ondate di calore, infatti, rappresenta un rischio crescente per il benessere dei lavoratori, soprattutto nel settore delle costruzioni, dove le attività si svolgono spesso in ambienti esposti e impegnativi.

All’evento interverranno i rappresentanti locali dell’Ispettorato del Lavoro, del Servizio di Prevenzione ASP SPRESAL e dell’INAIL, che si confronteranno con datori di lavoro, coordinatori per la sicurezza, responsabili unici del procedimento, direttori dei lavori e di cantiere. L’obiettivo è individuare strategie condivise e interventi efficaci per ridurre l’impatto del caldo e garantire condizioni operative più sicure.

Il tema assume particolare rilevanza alla luce dell’ordinanza emanata dalla Regione Siciliana, che prevede la sospensione delle attività lavorative al superamento di specifiche soglie di temperatura, e del recente protocollo sottoscritto tra associazioni datoriali e sindacati presso il Ministero del Lavoro, volto a promuovere misure concrete contro gli effetti delle alte temperature nei luoghi di lavoro.