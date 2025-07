Messina, emozionante salvataggio vicino al Villaggio Unrra: tartaruga soccorsa e liberata tra gli applausi | VIDEO

MeteoWeb

Questa mattina, a Messina, si è assistito a un toccante intervento di salvataggio in mare. Una tartaruga in difficoltà è stata individuata da alcuni bagnanti nelle acque antistanti il villaggio Unrra, a poca distanza dalla riva. Con grande prontezza, l’animale è stato portato a riva per essere sottoposto a controlli e a una pulizia accurata. Terminati gli accertamenti, la tartaruga – ribattezzata affettuosamente Tartarunrra – è stata restituita al mare tra la commozione e gli applausi di centinaia di persone presenti, tra adulti e bambini. La spiaggia, riqualificata anni fa grazie a un intervento del Comune e oggi costantemente presidiata dai volontari di #isamupubbirazzu, è una meta molto frequentata da bagnanti provenienti da tutta la zona sud di Messina.

“Non abbiamo la bandiera blu al Villaggio Unrra, ma la natura, oggi, ci ha regalato questa meraviglia”, dichiara Alessandro Brigandì di #isamupubbirazzu. “Un plauso va ai bagnanti che hanno provveduto a soccorrere la tartaruga e successivamente ad accompagnarla a largo e lasciarla libera. E’ stato un gran bel gesto”, conclude Brigandì.