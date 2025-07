Meta e Microsoft rilanciano la sfida sull’AI: l’annuncio di Zuckerberg e la risposta MAI-DxO

MeteoWeb

Mark Zuckerberg ha appena annunciato un’importante riorganizzazione interna dell’intelligenza artificiale in Meta. Tutto ora è affidato a un nuovo gruppo chiamato “Meta Superintelligence Labs”. Zuckerberg ha anche annunciato 11 nuove assunzioni, tra cui diverse provenienti da OpenAI e DeepMind. Proprio per questa decisione i dirigenti di OpenAI affermano che “qualcuno è entrato in casa nostra” ed è riuscito a reclutare con successo quattro ricercatori senior dell’azienda e portarli in Meta.

Microsoft afferma di aver sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che crea un “percorso verso la super-intelligenza medica” in grado di gestire casi “diagnosticamente complessi e intellettualmente impegnativi” e diagnosticare le malattie con una precisione quattro volte superiore rispetto a un gruppo di medici umani. I ricercatori di Microsoft hanno quindi costruito un sistema chiamato MAI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO). Secondo Wired, nel loro esperimento, MAI-DxO ha superato i medici umani, raggiungendo una precisione dell’80% rispetto al 20% dei medici. Inoltre, ha ridotto i costi del 20% grazie alla selezione di test e procedure meno costosi. L’azienda ha coinvolto diversi ricercatori di Google AI per aiutare con lo sforzo.