Un futuro senza tastiere? Meta presenta un rivoluzionario dispositivo da polso | VIDEO

La ricerca di modalità più naturali e intuitive per interagire con la tecnologia ha compiuto un salto di qualità grazie al lavoro del team di Meta Reality Labs. In un recente studio pubblicato su Nature, i ricercatori descrivono un dispositivo da polso che consente agli utenti di controllare computer e altri dispositivi digitali attraverso i movimenti della mano, come se stessero scrivendo nell’aria. Questa tecnologia si basa sulla elettromiografia di superficie (sEMG), che cattura i segnali elettrici generati dai muscoli del polso. Un algoritmo di deep learning traduce questi segnali in comandi digitali in tempo reale, eliminando la necessità di calibrazione personalizzata o interventi invasivi.

Come funziona il dispositivo?

Il cuore dell’innovazione è un bracciale dotato di 48 elettrodi dorati e un sistema di registrazione multicanale ad alta sensibilità. Il dispositivo, leggero e confortevole, è in grado di rilevare l’attività dei muscoli del polso e della mano anche durante movimenti minimi. I dati vengono trasmessi tramite Bluetooth a un computer, dove reti neurali pre-addestrate decodificano i segnali in azioni digitali. A differenza di precedenti sistemi basati su telecamere o sensori inerziali, la tecnologia sEMG non soffre di problemi come l’ostruzione visiva o condizioni di illuminazione sfavorevoli. Inoltre, la sua capacità di funzionare “out of the box” per diversi utenti rappresenta un traguardo mai raggiunto prima.

Prestazioni e applicazioni

Nei test condotti su centinaia di partecipanti, il dispositivo ha dimostrato prestazioni sorprendenti:

Scrittura a mano nell’aria: 20,9 parole al minuto, un risultato vicino alla velocità media di digitazione su smartphone (circa 36 WPM).

Navigazione continua: capacità di controllare un cursore con il movimento del polso, raggiungendo una media di 0,66 obiettivi acquisiti al secondo.

Gestione di gesti discreti: rilevamento di movimenti come “pinch” e “swipe” con una frequenza di 0,88 gesti al secondo.

Il team ha anche scoperto che un addestramento personalizzato con pochi minuti di dati individuali può migliorare le prestazioni fino al 30%, riducendo il tasso di errore e adattando il sistema alle caratteristiche uniche dell’utente.

Impatto sociale e prospettive future

Il potenziale di questa tecnologia va ben oltre la comodità per l’utente medio. Il dispositivo potrebbe infatti trasformare l’accesso ai computer per persone con disabilità motorie, come coloro affetti da paralisi, debolezza muscolare o amputazioni delle dita. Meta ha annunciato il rilascio open source di oltre 100 ore di registrazioni sEMG da 300 partecipanti, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di nuove applicazioni e studi nella comunità scientifica.

Nonostante le prestazioni promettenti, i ricercatori riconoscono che il dispositivo deve ancora raggiungere i livelli di precisione e velocità delle interfacce tradizionali (mouse, tastiere). Tuttavia, il vantaggio di poter controllare dispositivi in modo discreto e senza mani è cruciale per l’uso in mobilità e in scenari in cui l’interazione fisica non è possibile.

Un ponte verso la neurotecnologia del futuro

Questa interfaccia neuromotoria rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di un sogno tecnologico: interagire con i computer in modo naturale, senza barriere fisiche. Con la continua espansione dei dataset e il miglioramento dei modelli di deep learning, le applicazioni potrebbero spaziare dal gaming all’assistenza sanitaria, fino alla realtà aumentata e virtuale.

La sfida ora è portare questa tecnologia fuori dai laboratori e nelle mani degli utenti, garantendo sicurezza, affidabilità e accessibilità economica. Il bracciale neuromotorio di Meta Reality Labs è più di un prototipo: è la visione di un futuro in cui la tecnologia diventa un’estensione fluida dei nostri movimenti naturali.