Meteo, quasi 25.000 fulmini sul Nord Italia: estate capovolta con temporali e fresco anomalo

È cominciata oggi una delle settimane più instabili e turbolente di questo bizzarro luglio 2025, un mese che, a dispetto delle aspettative stagionali, sta mostrando un volto decisamente anomalo. L’Italia, già provata da giornate contraddistinte da instabilità diffusa, è ora al centro di un’intensa fase di maltempo severo, destinata ad accompagnarci anche nei prossimi giorni.

La giornata odierna ha offerto un quadro atmosferico davvero significativo, soprattutto al Nord Italia, dove si sono verificati temporali violenti, piogge torrenziali e un sensibile calo termico, con valori ben al di sotto delle medie stagionali. Un vero e proprio stravolgimento estivo, che evidenzia ancora una volta quanto l’estate 2025 stia procedendo fuori dagli schemi.

Quasi 25.000 fulmini in 24 ore: atmosfera elettrica sull’Italia

Uno degli elementi più emblematici della giornata è rappresentato dalla straordinaria attività elettrica osservata sulla Penisola. Secondo i dati rilevati dalla rete internazionale Lightning Maps, in sole 24 ore si sono registrate quasi 25.000 scariche atmosferiche tra nuvola e terra. Un numero impressionante, che racconta di un’atmosfera altamente instabile, capace di generare fenomeni violenti anche su scala locale.

La disposizione barica odierna ha infatti favorito convergenze umide e forti contrasti termici, ingredienti perfetti per l’innesco di celle temporalesche anche autorigeneranti. Diverse aree del Nord sono state colpite da nubifragi localizzati, allagamenti, raffiche di vento e grandinate a tratti intense.

Breve tregua martedì, ma sarà solo un’illusione

La giornata di martedì 22 luglio offrirà un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Le regioni centro-settentrionali beneficeranno di un intervallo più asciutto e in parte soleggiato, soprattutto nelle ore centrali. Tuttavia, l’instabilità non abbandonerà del tutto la scena: nel pomeriggio, locali fenomeni temporaleschi potranno ancora formarsi sull’arco alpino orientale, con occasionali sconfinamenti verso l’Alto Adriatico e basso Triveneto.

Ma si tratterà solo di una breve pausa: già da mercoledì una nuova perturbazione farà il suo ingresso sull’Italia settentrionale, riattivando l’instabilità e segnando l’inizio di un’altra fase critica a livello meteorologico.

Ritorno delle correnti atlantiche e nuove perturbazioni in arrivo

Il peggioramento atteso da metà settimana sarà guidato da un flusso di correnti atlantiche più fresche e instabili, sospinte da una vasta area depressionaria in evoluzione sul Nord Europa. Questo sistema, in scorrimento lungo il bordo settentrionale dell’anticiclone delle Azzorre, intercetterà le nostre latitudini provocando un nuovo peggioramento al Nord Italia.

Le regioni settentrionali, già provate dagli eventi odierni, saranno le prime a risentire di questa nuova offensiva perturbata. Ci attendono ancora temporali intensi, accompagnati da possibili raffiche di vento, colpi di vento discendenti (downburst) e grandine anche di medie dimensioni.

Un luglio che sfida le statistiche

L’estate 2025 si sta rivelando tutt’altro che prevedibile. Dopo una prima metà di mese segnata da ampie parentesi fresche anche al Centro-Sud, ora è il Nord a vivere un’anomalia ancora più marcata, con temperature sotto media e un’attività temporalesca degna di settembre.

