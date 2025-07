Meteo Abruzzo, CETEMPS: giugno 2025 con +3.4°C il 2° più caldo dopo il 2003

MeteoWeb

Giugno 2025 sarà ricordato come uno dei mesi più caldi e siccitosi mai registrati in Abruzzo, secondo le recenti elaborazioni del CETEMPS (Center of Excellence Telesensing of Environment and Model Prediction of Severe events). Le temperature medie mensili hanno superato di ben +3,4°C la norma climatica di riferimento (1991-2020), mentre le precipitazioni sono risultate inferiori del 62% rispetto alla media storica. Un dato impressionante che colloca questo giugno al secondo posto tra i più roventi degli ultimi cinquant’anni, appena dietro il famigerato giugno 2003, celebre per la sua lunga e intensa ondata di calore.

Un dominio anticiclonico che non ha lasciato scampo

Alla base di questa eccezionale anomalia termica troviamo un robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che ha stazionato a lungo sull’Italia centrale. Questa configurazione ha favorito un tempo stabile e prevalentemente soleggiato su tutta la regione, con ventilazione debole proveniente dal quadrante sud. Solo attorno alla metà del mese si è registrata una breve parentesi instabile, con qualche rovescio e isolati temporali sulle aree interne appenniniche, troppo fugace però per incidere davvero sul bilancio pluviometrico.

Escursioni termiche estreme nell’entroterra e notti tropicali sulla costa

Analizzando più nel dettaglio, le anomalie di temperatura media sono state comprese tra +2,8°C lungo la costa e +3,8°C nelle aree interne come la Marsica. Le temperature massime giornaliere sono risultate in media superiori di +4,1°C rispetto alla norma, con punte locali fino a +5°C nelle zone montane al confine con Umbria e Molise. Anche le minime notturne non hanno fatto eccezione, mostrando un incremento generalizzato di circa +2,5°C. Questo ha portato a una marcata escursione termica giornaliera nell’entroterra, mentre sulle aree costiere si è assistito a numerose “notti tropicali”, ossia quelle notti in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 20°C, creando notevoli disagi per la popolazione.

Un secco quasi estremo, con piogge quasi inesistenti

Dal punto di vista delle precipitazioni, giugno 2025 si è confermato uno dei mesi più avari di piogge. In media, la regione ha ricevuto solo il 38% delle piogge attese, con deficit ancora più gravi lungo la fascia costiera, dove i rovesci sono stati praticamente assenti. Le poche piogge registrate si sono concentrate sull’Appennino, sotto forma di rovesci pomeridiani o temporali isolati a metà mese. Nel complesso, si tratta del quarto giugno più secco nella serie storica abruzzese, un dato che evidenzia l’intensificazione della siccità estiva, aggravata dal caldo prolungato.

Una tendenza che si conferma: i mesi record dopo il 2000

Interessante notare come i mesi di giugno più caldi e anomali, compreso quello appena trascorso, siano concentrati tutti dopo l’anno 2000. Questo dato conferma la tendenza di un riscaldamento climatico sempre più marcato e persistente, con effetti sempre più tangibili anche su scala regionale. L’estate 2003 rimane ancora il riferimento assoluto per quanto riguarda le ondate di calore, ma giugno 2025 si è avvicinato in modo sorprendente, distanziandosi di un solo decimo di grado dal primato.

Prospettive per luglio: possibile calo termico e qualche pioggia al Nord

Le proiezioni per le prossime settimane indicano un possibile allentamento dell’anticiclone subtropicale, almeno sul Centro-Nord. È atteso un lieve calo delle temperature, accompagnato da un aumento dell’instabilità che potrebbe portare precipitazioni più frequenti, soprattutto sulle regioni settentrionali e, in parte, sull’Appennino centrale. Queste piogge potrebbero contribuire a dare un po’ di sollievo alla vegetazione e a rinfrescare temporaneamente l’aria, ma non risolveranno certo il deficit idrico accumulato nel mese di giugno.

La sfida climatica dell’Abruzzo

Il giugno appena concluso rappresenta un campanello d’allarme evidente per la Regione Abruzzo, che si trova sempre più spesso a confrontarsi con fenomeni estremi e anomalie termiche significative. L’aumento delle notti tropicali sulle coste e le forti escursioni termiche nell’entroterra sono sintomi di un clima che cambia rapidamente, mettendo alla prova sia l’agricoltura sia la salute pubblica.

Monitorare, adattarsi e pianificare interventi mirati per mitigare gli impatti del riscaldamento globale diventa oggi più che mai una priorità. Le analisi del CETEMPS, basate su dati dell’Ufficio Idrografico e Mareografico regionale, offrono un quadro preciso e aggiornato della situazione, fondamentale per comprendere la portata delle sfide che ci attendono.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.