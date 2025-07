Meteo, al via fase simil autunnale: intenso nucleo temporalesco tra Romagna e Marche

MeteoWeb

Dopo la breve tregua di domenica 27 luglio, l’Italia è tornata a fare i conti con una nuova perturbazione di origine nord-atlantica che nelle prossime ore porterà piogge diffuse, temporali e un deciso calo delle temperature.

Questa fase di maltempo intenso si protrarrà fino a martedì 29 luglio, riportando sulla nostra Penisola condizioni simil autunnali da nord a sud.

Lunedì 28 luglio: peggioramento netto al Centro-Nord

Già dalla mattina di oggi la situazione è cambiata in modo radicale: il fronte perturbato ha raggiunto gran parte del Paese e sta causando temporali forti e piogge diffuse. I fenomeni più intensi si concentrano su Emilia-Romagna e sulle regioni centrali adriatiche,

con particolare riferimento alle Marche. In queste zone il clima è quasi autunnale e si registrano temperature fino a 10 °C sotto la media stagionale.

Sulla costa tra Pesaro e Senigallia è in atto un nucleo temporalesco molto intenso con precipitazioni insistenti e rischio di criticità locali.

Il Nord-Ovest, l’estremo Sud e le Isole maggiori risultano invece coinvolti in maniera solo marginale.

Martedì 29 luglio: ancora instabilità ma fenomeni in attenuazione

Nella giornata di martedì 29 il fronte si sposterà verso sud-est e l’intensità dei fenomeni andrà progressivamente calando. Tuttavia, su Alpi orientali, regioni centrali adriatiche e parte del Sud saranno possibili locali rovesci e temporali.

Sulle regioni centro-meridionali si assisterà anche a un rinforzo dei venti settentrionali, che soffieranno forti o burrascosi rendendo agitati i mari.

Temperature sotto la media e clima autunnale

Le temperature si manterranno su valori molto inferiori alle medie stagionali anche nei prossimi giorni, contribuendo a dare alla fine di luglio un aspetto più autunnale che estivo.

Si raccomanda la massima attenzione agli spostamenti e di seguire gli aggiornamenti meteo, specialmente nelle zone più esposte ai fenomeni intensi.

