Meteo Algeria, caldo estremo: picchi di 50°C in arrivo nel deserto

Un’ondata di calore eccezionale si prepara a colpire l’Algeria nei prossimi giorni. A partire da sabato 19 luglio 2025 e fino a giovedì 24 luglio, una vasta massa d’aria sahariana in risalita verso nord causerà un drastico aumento delle temperature in tutto il Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti, si tratterà di una delle fasi più roventi degli ultimi anni, con valori termici che potranno superare i 50°C in alcune aree desertiche. Le regioni interne, il nord del Sahara e l’estremo sud saranno le più esposte a questo eccezionale evento meteo.

Temperature previste e aree colpite

Aree interne centro-orientali : valori oltre i 43°C con rischio elevato di disidratazione e colpi di calore.

: valori oltre i con rischio elevato di disidratazione e colpi di calore. Regioni settentrionali del Sahara : punte di 45°C e oltre a Biskra , Ghardaïa e El Oued .

: punte di e oltre a , e . Estremo sud algerino: tra In Salah, Djanet e Adrar, possibili 50°C sotto l’ombra.

Le città desertiche come Adrar, Bidon e Tamanrasset hanno già sperimentato picchi prossimi ai 48°C nelle scorse settimane, e potrebbero addirittura superare questo limite durante l’attuale fase calda.

Un’eccezione: la regione fresca dell’Assekrem

In netto contrasto con il resto del Paese, la zona montuosa dell’Assekrem, situata nel cuore del massiccio dell’Hoggar, rappresenta una vera e propria oasi climatica. Grazie all’altitudine, le temperature diurne restano più contenute, e durante la notte possono registrarsi persino valori freddi, con escursioni termiche notevoli.

Conclusioni

Tra il 19 e il 24 luglio 2025, l’Algeria affronterà una delle fasi più calde dell’intera estate. Le temperature oltre i 45-50°C e il rischio concreto di disagio fisiologico impongono attenzione, informazione e prevenzione. Una vera e propria emergenza climatica in un territorio già esposto agli estremi del deserto.