Meteo, allarme globale: il Pacifico vive la più grande ondata di calore marina mai osservata. El Niño di portata inaudita

In questi giorni, un fenomeno senza precedenti sta interessando l’intero Pacifico: un’immensa ondata di calore marina (MHW), che si estende tra i 30 e i 50 gradi di latitudine nord e attraversa quasi tutto l’oceano da ovest a est, eccetto la parte più orientale. Si tratta della più vasta, intensa e veloce mai registrata sulla Terra, un segnale allarmante per la salute dei nostri mari e per l’equilibrio climatico globale.

Le anomalie della temperatura superficiale del mare (SSTA) in questa regione variano da +3°C fino a oltre +6°C rispetto alla media stagionale. Ma ciò che rende ancora più preoccupante questa situazione è quanto accade in profondità: a circa 150 metri, le anomalie termiche sono fino a sei volte superiori rispetto alla superficie, segno che il calore si sta accumulando in modo impressionante anche sotto il livello visibile.

Pacifico equatoriale: un segnale preoccupante dall’ENSO 3.4

Parallelamente a questa gigantesca MHW, stanno emergendo dati significativi dalla zona equatoriale del Pacifico centrale, chiamata ENSO 3.4. Qui la temperatura superficiale media (SSTA) è passata da -0,1°C, registrata tra marzo e maggio, a circa +0,3°C attuali. Un incremento notevole e rapido, soprattutto se consideriamo che al momento non è ufficialmente in corso alcun evento El Niño né previsto a breve dal Climate Prediction Center.

Generalmente, un superamento di +0,5°C indica l’avvio di un El Niño, mentre oltre +1,5°C (in inverno) conferma un episodio forte e maturo. Con il ritmo attuale, potremmo trovarci di fronte a un El Niño entro due mesi, anche senza l’attivazione del classico “oscillatore” che trasporta calore da ovest verso est lungo il Pacifico.

Un potenziale El Niño da record

Se l’oscillatore dovesse attivarsi in presenza di un accumulo di calore così eccezionale, il prossimo El Niño potrebbe diventare il più potente mai registrato. Questo scenario preoccupa fortemente la comunità scientifica per i possibili effetti globali che potrebbe innescare.

Studi geologici mostrano che circa un millennio fa si verificarono eventi El Niño di dimensioni estremamente superiori a quelli conosciuti in epoca moderna, forse dieci volte più intensi. Se un evento simile dovesse ripetersi oggi, le conseguenze per le infrastrutture e gli ecosistemi sarebbero devastanti.

Conseguenze planetarie: agricoltura, uragani e vita marina

Un El Niño estremo potrebbe provocare alluvioni record e danni da vento in vaste aree, specialmente dove si sviluppano cicloni di media latitudine. L’agricoltura mondiale subirebbe gravi danni, con impatti diretti sulla produzione di cibo e sulla sicurezza alimentare globale.

Le acque marine, già surriscaldate, diventerebbero ancora più letali per la biodiversità. Le morie di massa tra le specie più vulnerabili aumenterebbero, mentre la proliferazione di specie invasive altererebbe gli ecosistemi marini in modo irreversibile.

Un segnale che non possiamo ignorare

La gigantesca ondata di calore marina nel Pacifico non è un caso isolato, ma la prova tangibile di un sistema climatico sempre più stressato. Gli oceani stanno accumulando calore a ritmi mai visti, accelerando ulteriormente i cambiamenti climatici in corso.