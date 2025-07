Meteo, alluvione Texas: fiume Llano e flash flood, perché è stato così devastante

MeteoWeb

Il 4 luglio, nel cuore della Texas Hill Country, il fiume Llano ha mostrato la potenza distruttiva di un flash flood. Alle 17:10, un letto fluviale quasi asciutto si è trasformato in un fiume in piena in pochissimi minuti, spinto da una vera e propria ondata di acqua e detriti. Questo evento drammatico è stato causato da piogge torrenziali che hanno colpito il Texas centrale tra il 4 e il 6 luglio, con accumuli superiori ai 500 mm e punte locali di 250-380 mm in sole 3-5 ore.

Questi numeri parlano chiaro: si tratta di un evento eccezionale, che nella regione si verifica statisticamente una volta ogni 500-1000 anni. Il flash flood sul Llano non è stato solo una manifestazione estrema della natura, ma un segnale di quanto questi fenomeni possano essere pericolosi e sottovalutati.

La rapidità: il primo nemico invisibile

I flash flood possono formarsi in meno di sei ore dall’inizio delle precipitazioni, a volte anche in pochi minuti. L’acqua può salire di diversi metri quasi istantaneamente, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di fuga. Questa velocità è ciò che li rende particolarmente insidiosi e mortali.

Una potenza che spazza via tutto

Le correnti di un flash flood sono così potenti che bastano 15-30 cm d’acqua veloce per trascinare una persona, mentre 60 cm possono spostare un’auto intera. Anche i veicoli più grandi non sono al sicuro: vengono trascinati e distrutti con facilità. Ponti, edifici, alberi e infrastrutture possono essere spazzati via in pochi minuti.

Il pericolo invisibile: piogge lontane

Un altro aspetto insidioso è l’imprevedibilità. I flash flood possono colpire anche in condizioni di apparente calma, quando il cielo sopra di noi è sereno. Questo accade perché le piogge intense possono verificarsi a monte, generando un’onda di piena che raggiunge zone lontane e apparentemente tranquille.

Effetti collaterali devastanti

Oltre alla forza distruttiva dell’acqua, i flash flood trasportano detriti, fango, sostanze chimiche e materiali tossici. Possono innescare frane, smottamenti e contaminazioni ambientali, aumentando il rischio per la salute e la sicurezza pubblica. Anche il sistema idrico può subire danni gravi, mettendo a rischio l’approvvigionamento di acqua potabile.

Perché molti sottovalutano il rischio

Quasi la metà delle vittime dei flash flood si trova in auto: spesso le persone tentano di attraversare strade o ponti allagati, sottovalutando la forza dell’acqua. La percezione del pericolo è bassa e la reazione tardiva aumenta le probabilità di tragedie.

Prevenzione e monitoraggio: armi fondamentali

Eventi come quello sul fiume Llano dimostrano quanto sia vitale seguire le allerte meteorologiche e monitorare in tempo reale i dati radar. La preparazione e la conoscenza del territorio possono fare la differenza. Rispettare le indicazioni delle autorità locali è fondamentale per evitare rischi inutili.