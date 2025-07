Meteo: anticiclone delle Azzorre e jet stream potrebbero limitare il caldo estremo ad Agosto

MeteoWeb

Con l’avvicinarsi di agosto, in molti si chiedono: «Che tempo farà nell’ultimo mese dell’estate?» Dopo un giugno piuttosto caldo e un luglio dai tratti altalenanti, l’attenzione si concentra ora sulle prospettive per agosto, un mese che spesso regala sorprese meteo anche inattese.

Analizzando gli ultimi aggiornamenti, sembra piuttosto improbabile che il prossimo agosto possa replicare il caldo feroce che ha caratterizzato parte dell’inizio dell’estate. Anzi, gli elementi a disposizione suggeriscono un andamento più dinamico e, per certi versi, più vicino alle vecchie estati mediterranee che molti ricordano con nostalgia.

Quest’anno, infatti, lo scenario sembrerebbe essere differente rispetto agli anni appena trascorsi. Un’anomalia termica presente sul Labrador alimenta in modo più deciso l’anticiclone delle Azzorre e dona maggiore energia alla corrente a getto, che si mostra più tesa e meno propensa a blocchi duraturi.

Alta pressione sì, ma più mobile

Le proiezioni a medio e lungo termine indicano che questo schema circolatorio tenderà a consolidarsi nelle prossime settimane. Di conseguenza, potremmo attenderci un mese di agosto ‘orchestrato’ da onde mobili: fasi di caldo, certo, ma alternate da passaggi instabili, rovesci e cali termici.

Non si esclude che, soprattutto al Centro-Nord, si possano vivere periodi più freschi e perturbati, capaci di interrompere le ondate di calore prima che diventino prolungate o eccessive. Al Sud e sulle isole maggiori, invece, le fasi calde potrebbero essere più persistenti, ma senza raggiungere i picchi estremi visti in passato.

Inoltre, il fatto che la corrente a getto sia più vivace riduce la probabilità di stazionamento prolungato delle alte pressioni africane, quelle responsabili dei lunghi periodi roventi. Ciò non significa che non si toccheranno punte elevate — valori oltre i 35°C saranno comunque possibili, soprattutto nelle pianure e nelle zone interne — ma si tratterà di episodi più brevi e intervallati da pause più fresche.

Naturalmente, va ricordato che si tratta di una tendenza: in meteorologia, come sempre, ci insegnano a mantenere sempre un margine di cautela, dato che dettagli e intensità dei singoli episodi possono variare.

