Meteo shock in Asia: caldo record a 4.300 metri in Tibet e 48°C a Turpan

Il meteo continua a sorprendere con temperature eccezionali tra l’altopiano tibetano e il deserto dello Xinjiang, in una giornata che potrebbe riscrivere la climatologia asiatica recente. Il 19 luglio 2025 sarà ricordato come uno dei giorni più caldi di sempre in vaste aree dell’Asia centro-occidentale, con record assoluti e nuovi allarmi ambientali.

Pari (Tibet), 4.297 m: sfiorati i 19°C. È il valore più alto mai registrato

Nel cuore dell’altopiano più alto del pianeta, il villaggio di Pari (Tibet) ha toccato +18,6°C nel pomeriggio. Sembra un dato modesto se paragonato alle aree desertiche, ma si tratta della temperatura più alta mai rilevata in questa località a 4.297 metri di altitudine. Una soglia storica, che solleva interrogativi non solo meteorologici, ma anche glaciologici, considerando la sensibilità degli ecosistemi d’alta quota.

Un riscaldamento di questa portata, a quote così elevate, può infatti accelerare la fusione dei ghiacciai himalayani, influenzare il ciclo dei monsoni e mettere sotto pressione le risorse idriche dell’Asia meridionale.

Inferno nel bacino del Turpan: 46,5°C ufficiali, ma 48,2°C registrati da AWS

Se l’altopiano tibetano impressiona per il suo caldo “fuori luogo”, lo Xinjiang fa paura per la sua escalation estrema verso i 50°C. Il dato più alto del giorno arriva dalla stazione meteorologica ufficiale di Dongku, a Turpan, con +46,5°C, seguita a breve distanza dal centro urbano della stessa Turpan, a +46,2°C. Ma le stazioni automatiche (AWS) hanno fatto segnare punte fino a +48,2°C, avvicinando il temuto muro dei cinquanta gradi.

Ecco i 10 valori più elevati registrati oggi nella regione dello Xinjiang (dati ufficiali da 2.418 stazioni nazionali, periodo di rilevamento 15:00–20:00):

Turpan Dongku : +46,5°C

: +46,5°C Turpan : +46,2°C

: +46,2°C Toksun : +45,3°C

: +45,3°C Shanshan : +42,0°C

: +42,0°C Caidanhu : +41,8°C

: +41,8°C Mihe : +40,9°C

: +40,9°C A’dunqiat : +40,7°C

: +40,7°C Shikuai’er : +40,5°C

: +40,5°C Tieketike : +40,2°C

: +40,2°C Tazhong: +40,2°C

La situazione potrebbe peggiorare: Turpan verso i 50 gradi

Secondo le proiezioni dei modelli meteorologici cinesi, il caldo non ha ancora raggiunto il suo apice: nelle prossime 24 ore, le temperature nello Xinjiang orientale potrebbero ulteriormente salire, con Turpan che rischia di toccare i 49-50°C, valori che metterebbero in pericolo la salute pubblica e le infrastrutture.