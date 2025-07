Meteo, Australia divisa tra gelo e caldo record: luglio 2025 da primato

MeteoWeb

Luglio 2025 sarà ricordato in Australia come un mese dalle estreme contrapposizioni climatiche, un periodo in cui il continente ha sperimentato contemporaneamente ondate di caldo eccezionali e freddo da record, mettendo in evidenza la crescente variabilità del clima. Nelle regioni settentrionali, e in particolare nel Queensland, l’inverno ha assunto connotati decisamente anomali. A Kowanyama i termometri hanno raggiunto 35,9°C, un valore che rappresenta il nuovo record di temperatura massima mai osservato a luglio in questa località. Un episodio che, per durata e intensità, ricorda più le condizioni di una classica ondata di calore estiva che non il cuore della stagione invernale australiana.

I meteorologi sottolineano come tali anomalie siano il frutto di persistenti correnti calde tropicali, che hanno innalzato i valori termici ben oltre la media climatica, con picchi difficili da immaginare fino a pochi anni fa.

Ovest e Sud: gelo e minime storiche

All’estremo opposto, nelle aree dell’Australia Occidentale e in parte dell’Australia Meridionale, luglio 2025 si è invece distinto per episodi di freddo eccezionale.

La città costiera di Mandurah ha segnato una minima di appena 3,9°C, mentre Cleve, nell’Australia Meridionale, è scesa fino a 0,1°C, sfiorando la soglia del gelo.

A stupire non sono solo le notti fredde: alcune temperature massime giornaliere si sono mantenute incredibilmente basse per il mese di luglio, con valori che in alcuni casi non superano nemmeno i 10 gradi. Tra le più significative si segnalano:

Geraldton: 15,0°C

15,0°C Jurien Bay: 11,6°C

11,6°C Merredin: 9,5°C

9,5°C Robe: 8,0°C

8,0°C Capo Jaffa: 8,0°C

8,0°C Padthaway South: 7,0°C

Valori che confermano un blocco atmosferico persistente, capace di convogliare masse d’aria molto fredde sulle regioni sud-occidentali del Paese.

Un Paese diviso in due: caldo e gelo a distanza di pochi giorni

Questi dati mettono in risalto un aspetto che ormai sta diventando familiare: gli estremi climatici tendono a verificarsi nello stesso momento ma in aree diverse dello stesso Paese.

L’Australia, con il suo vasto territorio e la sua esposizione alle differenze oceaniche e atmosferiche, è particolarmente sensibile a queste oscillazioni improvvise, che negli ultimi anni sembrano accentuarsi sempre di più.

I meteorologi locali evidenziano che non si tratta di semplici episodi isolati, ma di segnali di una variabilità climatica crescente, in cui gli eventi estremi – che siano ondate di calore o incursioni fredde – stanno diventando più frequenti e intensi.

Luglio 2025 rimarrà quindi negli annali come il mese che ha diviso l’Australia in due: da una parte il sole rovente del Queensland, dall’altra le gelide mattine delle coste occidentali e meridionali.