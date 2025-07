Meteo, caldo estremo in Italia? No, nei pressi del Circolo Polare Artico

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, il cuore dell’ondata di caldo anomalo si è spostato sorprendentemente verso latitudini decisamente insolite. A differenza di quanto accaduto negli anni scorsi, quando era il Mediterraneo a fare i conti con temperature roventi, questa volta è il Nord Europa a vivere un’esperienza quasi surreale. Un robusto anticiclone di blocco sta interessando le regioni settentrionali del continente, causando un’impennata delle temperature che, in alcune aree, ha già infranto record locali.

Le previsioni per i prossimi giorni (tra il 12 e il 17 luglio 2025) indicano valori massimi che potrebbero raggiungere e superare i +35°C nelle aree più settentrionali di Norvegia, Svezia e Finlandia. Le anomalie termiche previste sono eccezionali: si parla di scarti di +6°C fino a +10°C rispetto alle medie climatiche di riferimento. Questo significa che, in zone prossime al Circolo Polare Artico, già oggi si registrano massime superiori a +30°C e, cosa ancora più sorprendente, notti tropicali con temperature minime che restano stabilmente sopra i 20-25°C.

Un anticiclone di blocco che riscrive la climatologia artica

Il responsabile di questa eccezionale ondata di caldo è un anticiclone anomalo di blocco, una struttura di alta pressione che impedisce il normale scorrimento delle correnti fresche atlantiche verso sud. Questa configurazione favorisce la risalita di masse d’aria molto calde dal continente europeo verso nord, alimentando un caldo fuori scala per queste latitudini. Non si tratta solo di un episodio isolato: fenomeni simili stanno diventando sempre più frequenti, segno tangibile dei cambiamenti climatici in atto, che stanno rendendo sempre meno “sicure” le regioni un tempo considerate fresche.

La persistenza di questo anticiclone è un fattore cruciale. Secondo le previsioni, il blocco dovrebbe mantenersi attivo per tutta la settimana, accentuando gli effetti sulla vegetazione, sull’ecosistema artico e sulla salute delle persone non abituate a gestire temperature così elevate.

Italia: caldo presente ma senza eccessi estremi

Mentre il Nord Europa vive questa situazione straordinaria, il Mediterraneo e l’Italia stanno attraversando una fase ben diversa. L’anticiclone africano, che spesso porta ondate di calore estreme, al momento non riesce a consolidarsi in modo duraturo sul bacino centrale. Nei prossimi sette giorni, infatti, le previsioni indicano un contesto più variabile, caratterizzato da fasi stabili alternate a periodi di instabilità, soprattutto al Nord e lungo l’Adriatico.

Al Sud e sulle isole maggiori, come la Sardegna, non mancheranno punte elevate: si potranno toccare massime tra i 37 e i 38°C, valori comunque in linea con la climatologia estiva tipica di queste aree. Al Centro-Nord, invece, l’ingresso di correnti più fresche limiterà le temperature, mantenendo condizioni complessivamente più sopportabili rispetto a quelle vissute nelle estati più torride degli ultimi anni.

Durata e prospettive future

La configurazione sinottica attuale lascia intendere che il caldo anomalo sul Nord Europa persisterà almeno fino a metà settimana, mentre sul Mediterraneo la situazione resterà più dinamica e meno estrema. Questa distinzione evidenzia quanto gli schemi meteorologici stiano cambiando: aree solitamente fresche ora affrontano picchi di calore record, mentre il bacino mediterraneo vive un’estate relativamente “moderata”.

Le conseguenze di queste anomalie termiche sono molteplici. Oltre al rischio immediato per la salute, si osservano effetti preoccupanti sugli ecosistemi artici, sulle calotte glaciali e sulla fauna locale. Anche la vegetazione, non abituata a tali livelli di stress termico, subisce danni potenzialmente irreversibili.

