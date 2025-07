Meteo, caldo estremo nel Mediterraneo: record a rischio in nord Africa, Turchia, Grecia e Cipro

MeteoWeb

Una delle ondate di calore più intense dell’estate 2025 sta colpendo duramente l’area del Mediterraneo orientale e del Nord Africa. Dall’Algeria alla Turchia, passando per la Grecia e l’isola di Cipro, i termometri stanno segnando valori eccezionali sia di giorno che di notte, mettendo a dura prova la popolazione e i sistemi sanitari locali. In molte aree, le temperature minime rimangono ostinatamente elevate anche durante le ore notturne, aumentando il rischio di stress termico e rendendo le notti tropicali una nuova e pericolosa normalità.

Nord Africa: caldo torrido e minime da record nel Sahara

Nel cuore del Nord Africa, il mese di luglio ha portato con sé un’ondata di calore estrema, con temperature massime che hanno raggiunto i 49°C in diverse località del deserto algerino. Tuttavia, ciò che preoccupa maggiormente è l’insolita persistenza del caldo anche nelle ore notturne: in alcune zone del Sahara, le minime non scendono sotto i 35°C, trasformando il riposo notturno in un’impresa difficile e rischiosa per la salute.

Turchia: notti roventi e nuovo record ad Adıyaman

La Turchia è tra i paesi più colpiti dal caldo notturno. In particolare, la città di Adıyaman, situata a circa 670 metri di altitudine, ha registrato una temperatura minima massima di 31,3°C, stabilendo un nuovo record storico per il mese di luglio. Numerose città hanno sperimentato minime superiori ai 30°C, un valore anomalo a queste latitudini e altitudini.

Grecia: caldo opprimente e notti tropicali nelle grandi città

Anche la Grecia è alle prese con un’ondata di calore senza tregua. A Atene, così come a Salonicco, le temperature notturne hanno superato i 30°C in più giornate consecutive. Le massime diurne hanno toccato i 43°C in regioni come la Macedonia Centrale e la Tessaglia. Secondo gli esperti, alcune delle notti più recenti potrebbero rientrare tra le più calde mai registrate in Europa.

Cipro: possibili nuovi record assoluti

L’isola di Cipro è attualmente sotto l’influsso diretto dell’anticiclone nordafricano. Le temperature massime previste tra il 24 e il 27 luglio potrebbero raggiungere i 44°C, con possibilità di superare il record nazionale in località come Nicosia e Guzelyurt. Le minime notturne restano abbondantemente sopra i 25°C in gran parte dell’isola.

Un’ondata di calore da primato: estate 2025 sotto osservazione

Con valori termici eccezionali sia di giorno che di notte, questa ondata di caldo si configura come uno degli eventi più intensi degli ultimi anni nel Mediterraneo.