Meteo, ondata di caldo in Finlandia: battuto il record per il periodo più lungo con oltre +30°C

La Finlandia sta vivendo il periodo più lungo con temperature superiori ai +30°C, battendo così un record di oltre 50 anni, secondo quanto comunicato dall’Istituto meteorologico finlandese. La colonnina di mercurio ha raggiunto i +30,3°C prima di mezzogiorno nel comune di Parikkala, nella Finlandia orientale, il che significa che le temperature hanno ormai superato i +30°C in alcune parti del Paese per 14 giorni consecutivi, battendo il precedente record di 13 giorni registrato nel giugno e luglio 1972. “È il periodo più lungo con temperature superiori ai +30°C dall’inizio delle rilevazioni nel 1961”, ha scritto l’istituto finlandese su X.

Il Paese nordico sta attualmente attraversando un’ondata di caldo “eccezionalmente lunga”, secondo la stessa fonte.

Il ruolo del riscaldamento globale

Il riscaldamento globale porterà, in generale, a ondate di calore più frequenti, ha sottolineato all’AFP il meteorologo Ville Siiskonen dell’Istituto meteorologico, ma sono necessari ulteriori studi per determinare le cause precise di questa particolare ondata di caldo. “Le ondate di calore dureranno più a lungo e saranno più numerose”, secondo Siiskonen.

Questo record arriva un anno dopo che la Lapponia, che copre il nord della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, ha registrato nel 2024 l’estate più calda degli ultimi 2000 anni.