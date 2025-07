Meteo, caldo in Grecia fino al 28 luglio: oggi sfiorati i +46°C, altissimo rischio di incendi nel weekend

MeteoWeb

L’ondata di caldo che sta colpendo la Grecia dovrebbe protrarsi fino a lunedì 28 luglio compreso, mentre oggi il termometro ha sfiorato i +46°C in un Paese che già dall’inizio della settimana sta soffocando. La temperatura più alta di questa ondata di caldo intenso è stata registrata oggi a Skala, nella penisola del Peloponneso (sud-ovest), con +45,8°C, secondo il sito meteo.gr dell’Osservatorio Nazionale di Atene. Ad Atene e nel porto del Pireo, vicino alla capitale, secondo la stessa fonte, a metà giornata sono stati registrati +42°C.

A causa dell’ondata di caldo, le autorità greche hanno deciso di prolungare fino a domenica compresa la chiusura al pubblico del sito dell’Acropoli di Atene nelle ore più calde della giornata, tra le 12:00 e le 17:00. Questa misura, in vigore da martedì 22, è eccezionale per la sua durata. I servizi meteorologici nazionali EMY hanno inoltre avvertito che l’ondata di caldo dovrebbe protrarsi fino a lunedì compreso, prima di un relativo calo delle temperature. Finora avevano previsto un calo già a partire dal fine settimana.

Allerta incendi in Grecia

Diverse regioni, tra cui l’Attica, la regione di Atene, parte del Peloponneso e il sud dell’isola di Eubea, a est della capitale, sono state poste in stato di massima allerta per sabato 26 luglio a causa del rischio di incendi. L’ondata di calore in corso ha portato a condizioni di estrema siccità. Sono inoltre previsti forti venti, che aumentano di molto il rischio che si sviluppino incendi di grandi dimensioni. Le autorità raccomandano la massima cautela. Un barbecue, una sigaretta accesa o una scintilla vagante potrebbero innescare un incendio, ha avvertito il Ministero per la Crisi Climatica e la Protezione Civile.

Un grave incendio è in corso nella regione di Kilkis, nel nord-est della Grecia, dove sono state evacuate abitazioni e aziende. Secondo un portavoce dei Vigili del Fuoco, a causa delle elevate temperature, l’incendio è di grande intensità, con la formazione costante di nuovi focolai. Sono stati mobilitati circa 76 Vigili del Fuoco, 28 veicoli e 2 elicotteri.

Nella vicina Albania, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 29 incendi, di cui 10 ancora attivi, secondo l’Agenzia nazionale per la Protezione Civile.

In Grecia, l’ondata di caldo sta mettendo a dura prova anche la rete elettrica, con un forte aumento della domanda a causa dell’uso intensivo dei condizionatori.

Nel 2023, la Grecia, paese mediterraneo abituato alle alte temperature estive, ha attraversato la più lunga ondata di caldo – due settimane – dall’inizio delle rilevazioni, registrando localmente temperature superiori ai +46°C. Lo scorso anno ha anche avuto la sua estate più calda mai registrata.