Meteo, caldo record in Islanda: fiordi oltre i +28°C, evento senza precedenti

L’Islanda si prepara a vivere un evento meteorologico davvero insolito: un’ondata di calore eccezionale sta risalendo dall’Europa meridionale e dalla Scandinavia, pronta a far impennare i termometri fino a livelli record. Secondo il Veðurstofa Íslands (l’Istituto meteorologico islandese), le temperature potrebbero superare i 28°C già nei prossimi giorni, soprattutto nel settore nord-orientale dell’isola. Un dato sorprendente per un Paese noto per i suoi paesaggi freddi e ventosi.

Questa ondata di calore dovrebbe raggiungere il suo apice tra mercoledì e venerdì della prossima settimana. Le condizioni saranno particolarmente stabili: giornate lunghe, cieli sereni e venti deboli da sud e sud-est, un mix perfetto per creare un’atmosfera quasi estiva, decisamente atipica per queste latitudini.

Dove farà più caldo

Contrariamente a quanto molti potrebbero immaginare, i picchi di calore non si registreranno nel sud dell’isola, ma nella zona nord-orientale. In queste aree, meno esposte alle correnti marine fredde, l’aria calda riesce a stazionare più facilmente, favorendo temperature che potranno superare i 28°C e localmente avvicinarsi ai record storici.

La costa meridionale, invece, sarà protetta da nubi basse e nebbie marine, fattori che manterranno l’ambiente più fresco e umido rispetto alle zone interne e ai fiordi del nord-est.

Come si percepisce il caldo in Islanda

In Islanda la percezione del caldo è molto diversa rispetto a quella italiana. Anche con soli 13°C e cielo sereno, il corpo può avvertire una sensazione paragonabile a quella di un caldo primaverile italiano, intorno ai 20°C. L’aria secca e la forte radiazione solare alle alte latitudini rendono il sole particolarmente intenso e potenzialmente fastidioso per la pelle non protetta.

Un contesto climatico che cambia

L’ondata di calore in arrivo si inserisce in una tendenza che conferma il cambiamento climatico in atto. Lo scorso maggio, l’Islanda ha già registrato un episodio eccezionale con temperature fino a 26,6°C a Egilsstaðir, record per quel mese. Il massimo storico assoluto rimane di 30,5°C a Teigarhorn nel 1939, ma negli ultimi anni valori superiori a 25°C sono diventati meno rari, soprattutto nelle regioni orientali.

La definizione islandese “einmuna blíða” descrive perfettamente queste condizioni rare e memorabili: giornate calde, limpide e caratterizzate da un’atmosfera eccezionalmente stabile, considerate quasi un regalo dalla natura.

Consigli per affrontare il caldo

Con temperature inedite per l’Islanda, è importante prestare attenzione al sole. Anche valori apparentemente miti possono risultare pericolosi per la pelle. Utilizzare creme protettive, indossare cappelli e idratarsi regolarmente sono precauzioni indispensabili.

Chi desidera vivere queste giornate quasi “mediterranee” potrà scegliere le aree interne e i fiordi nord-orientali. Per chi invece preferisce un clima più fresco, la costa meridionale rappresenterà un rifugio ideale grazie alla sua maggiore umidità e alle nebbie marine.

Un’esperienza unica e un segnale da non ignorare

Per gli islandesi e i turisti, questa ondata rappresenta un’occasione unica per vivere un’Islanda diversa dal solito, quasi irriconoscibile rispetto al classico scenario di ghiaccio e vento. Tuttavia, è anche un chiaro campanello d’allarme: gli estremi climatici stanno diventando sempre più frequenti anche nelle zone tradizionalmente fredde.