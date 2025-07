Meteo, collasso dell’anticiclone subtropicale in Europa: crollo di +20°C in 24 ore tra Francia e Germania

MeteoWeb

Mentre l’Italia continua a boccheggiare sotto il dominio del caldo, l’Europa centro-settentrionale sta vivendo un vero e proprio shock termico. In queste ore si sta consumando il primo atto concreto dello smantellamento dell’anticiclone che da settimane tiene sotto scacco il Vecchio Continente. Le conseguenze di questo improvviso cambio di scenario sono state immediate e sorprendenti: in diverse regioni di Germania, Belgio, Olanda, Francia e Danimarca si sono registrati cali termici impressionanti, con differenze fino a 15 °C rispetto al giorno precedente. Un ribaltamento che segna non solo una svolta meteo, ma anche un chiaro segnale delle dinamiche atmosferiche sempre più estreme che caratterizzano le nostre estati.

Il caso più eclatante è arrivato dalla Francia, dove nella serata di mercoledì si è verificato un crollo delle temperature senza precedenti recenti. Nelle regioni dell’Oise e dell’Île-de-France, tra le più colpite, lo sbalzo termico ha lasciato tutti senza parole.

A Parigi, ad esempio, si è assistito a un calo di ben 11 °C in appena quattro ore. Nella stessa fascia temporale, a Fontainebleau, Melun e Roissy la temperatura è scesa di 10 °C, mentre a Beauvais si è registrato un decremento di 9 °C.

Estendendo l’analisi alle 24 ore, i numeri diventano ancora più impressionanti: a Verneuil-sur-Seine il termometro ha segnato un crollo di 20 °C, a Pontoise di 18 °C e a Compiègne di 17 °C.

A rendere ancora più evidente e percepibile il cambiamento è stato il forte vento da nord-ovest, con raffiche comprese tra i 40 e i 60 km/h. Un vero e proprio “colpo di scopa” che ha spazzato via la cappa calda e umida accumulata nei giorni precedenti, restituendo un’atmosfera più limpida e respirabile.

Questo brusco calo termico non è un semplice capriccio del meteo, ma il frutto di una dinamica ben precisa. Dopo settimane dominate da un robusto anticiclone subtropicale, l’ingresso di una perturbazione atlantica ha interrotto il flusso caldo africano, aprendo le porte a masse d’aria più fresche e instabili.

Il contrasto tra l’aria calda preesistente e quella fresca in arrivo ha innescato temporali violenti e venti sostenuti, fenomeni tipici di questi passaggi repentini. Tali sbalzi termici mettono a dura prova anche la salute, in quanto il corpo umano fatica ad adattarsi a variazioni così improvvise.

Se in Francia e in gran parte dell’Europa centrale si respira finalmente un’aria più fresca, lo stesso non si può dire per l’Italia. La Penisola continua infatti a rimanere sotto l’influenza dell’anticiclone subtropicale, con temperature che in molte zone superano i 35 °C e in alcune località spingono oltre i 38-40 °C.

Il contrasto è netto: mentre in Francia si indossano giacche leggere e si riscoprono le passeggiate all’aperto, in Italia si continua a parlare di afa, notti tropicali e allerte per ondate di calore.

Guardando ai prossimi giorni, il progressivo indebolimento dell’anticiclone potrebbe finalmente interessare anche l’Italia settentrionale, aprendo la strada a temporali e a un calo termico atteso da milioni di cittadini. Tuttavia, il Centro-Sud continuerà probabilmente a rimanere sotto scacco dell’aria calda ancora per qualche giorno.

