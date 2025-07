Meteo, cosa ha reso l’alluvione lampo del Texas così mortale e come l’IA potrebbe migliorare le previsioni

MeteoWeb

L’alluvione che ha colpito il Texas centrale durante il fine settimana del 4 luglio ha devastato la regione dell’Hill Country e ha sconvolto il mondo con la sua intensità e l’enorme perdita di vite umane. Il fiume Guadalupe a Kerrville è salito da 53cm a 10,45 metri in tre ore il 4 luglio, secondo un idrometro gestito dal governo federale. L’alluvione ha ucciso almeno 119 persone e centinaia sono ancora i dispersi.

“Il tasso di precipitazioni è stato estremamente elevato, in alcuni punti ha raggiunto oltre 100mm all’ora”, afferma Samuel Muñoz, professore associato di scienze marine e ambientali alla Northeastern University. “Quando le precipitazioni sono così intense, il terreno non riesce ad assorbire l’acqua, quindi scorre rapidamente verso torrenti e fiumi“, afferma.

Per quanto sia straordinario avere mesi di pioggia in poche ore, gli scienziati affermano che in futuro ci si dovrà aspettare un aumento delle inondazioni lampo, poiché l’aumento delle temperature dell’acqua e dell’aria porterà a un aumento delle precipitazioni causate da uragani e altre tempeste.

Cosa è successo nella “flash flood alley”

La Hill Country del Texas centrale, dove il fiume Guadalupe è esondato, è nota come “flash flood alley” a causa della sua suscettibilità alle inondazioni. Un fattore è il terreno della zona, compatto, asciutto e poco profondo, con poca materia organica, afferma Peter “James” Dennedy-Frank, professore associato di scienze marine e ambientali della Northeastern University con esperienza in idrologia. Ciò che accade quando piove è noto come “infiltrazione da deflusso superficiale in eccesso“, spiega.

“L’idea è che il terreno non riesca ad assorbire l’acqua con la stessa rapidità con cui entra. L’acqua scorre molto velocemente nei canali fluviali. Quindi si possono verificare inondazioni che si verificano in un’ora o due”, afferma Dennedy-Frank. “Durante le tempeste intense, si verifica un notevole deflusso superficiale che avviene molto rapidamente. La velocità di crescita è stata davvero incredibile”, afferma l’esperto, aggiungendo di non aver mai visto prima un’inondazione di 9 metri in tre ore o di 6 metri in un’ora.

Oltre all’intensità delle precipitazioni, la posizione – su entrambi i rami del fiume Guadalupe – ha amplificato le inondazioni, afferma. “Stiamo ricevendo tutto questo accumulo dall’intera area del bacino idrografico, non solo da una parte”, aggiunge.

A preparare ulteriormente il terreno alla tragedia è stata la tempistica, quando l’area pullulava di campeggiatori che festeggiavano il fine settimana del 4 luglio.

Come l’intelligenza artificiale può fare previsioni migliori

Sebbene il Servizio Meteorologico Nazionale abbia emesso allerte per inondazioni la notte del 3 luglio e la mattina del 4 luglio, la rapida intensificazione dell’alluvione lampo ha colto di sorpresa le autorità.

“Dobbiamo migliorare drasticamente i metodi attuali (di previsione). Non siamo ancora molto bravi a prevedere queste tempeste di forte intensità“, afferma Auroop Ganguly, illustre professore di ingegneria civile e ambientale della Northeastern University. “Direi che sembrano aver raggiunto il loro limite”, afferma. “Non ci sono abbastanza sistemi di allerta avanzati. Non ci sono abbastanza indicatori meteorologici o idrometeorologici”.

Basta pensare all’alluvione di Waverly che ha sommerso parte del Tennessee nel 2021, afferma. I meteorologi avevano previsto dai 50 ai 75mm di pioggia, ma quel giorno di agosto ne sono caduti 530mm, uccidendo 20 persone.

In seguito a quel disastro, la dottoranda di Ganguly, Puja Das, ha ricevuto una borsa di studio dalla NASA per collaborare con la Tennessee Valley Authority su modelli di previsione più efficaci. Ha sviluppato l’idea di un modello ibrido che integra la fisica tradizionale con dati generati dall’intelligenza artificiale. “Una cosa che l’intelligenza artificiale può fare è analizzare grandi set di dati che prima non avevamo e cercare di individuare modelli a partire da quei dati”, afferma Ganguly.

I modelli fisici tradizionali si basano in una certa misura su stime chiamate parametrizzazioni, che Ganguly definisce “ipotesi ispirate“. L’utilizzo di informazioni apprese da un’enorme quantità di dati nello spazio e nel tempo, combinato con un po’ di fisica, potrebbe essere più efficace nel prevedere il tipo di precipitazioni intense e a breve termine che causano alluvioni lampo, afferma.

Previsioni più accurate delle alluvioni lampo richiedono anche una migliore comprensione del flusso d’acqua sulla superficie terrestre e nei fiumi, afferma Dennedy-Frank, che ha un incarico congiunto in ingegneria civile e ambientale.

Muñoz afferma che è importante formare la prossima generazione di meteorologi e idrologi. “Queste figure sono essenziali quanto Vigili del Fuoco, Polizia, insegnanti, medici e infermieri per la sicurezza e la prosperità nazionale, e dovrebbero essere trattate come tali“, conclude.

Altre tragedie in Texas quest’anno

Il bilancio delle vittime e la perdita di così tante giovani vite a causa dell’alluvione del fiume Guadalupe, che ha ucciso decine di bambini, hanno catturato l’attenzione mondiale. Ma non è stata la prima alluvione lampo mortale in Texas quest’estate.

Meno di un mese fa, alluvioni lampo hanno trascinato 15 veicoli in un torrente a San Antonio e 13 persone sono morte. Le vittime avevano un’età compresa tra i 20 e i 60 anni.