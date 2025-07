Meteo: crollo termico in Abruzzo, freddo record in piena estate

MeteoWeb

L’Abruzzo, nelle ultime ore, ha potuto godere di un graditissimo break termico. Dopo settimane di caldo intenso e temperature sopra la media, il passaggio dell’ultimo fronte freddo di matrice nord europea ha riportato un calo sensibile delle temperature su gran parte della regione. La notte e l’alba di oggi hanno fatto registrare valori di temperatura particolarmente bassi, regalando un sollievo tanto atteso, soprattutto dopo notti afose e tropicali. Nelle aree extra-urbane le minime si sono attestate intorno ai 12-13°C, mentre nei principali centri urbani si sono registrati valori tra i 15 e 16°C. Una boccata d’aria fresca che ha restituito energia e benessere a residenti e turisti.

Zone interne: minime quasi invernali

Nelle aree interne e montane si sono registrate temperature quasi invernali, a conferma della vocazione di questi territori a raffreddamenti marcati anche in piena estate.

Altopiano delle Rocche : +3.7°C

: Altopiano delle Cinque Miglia : +4°C

: Campo Imperatore : +5°C

: Pescocostanzo : +3.1°C

: Piani di Pezza : +2°C

: Majelletta-Blockhaus : +3.3°C

: Campo Felice: +2.5°C

Centri urbani: risveglio fresco e piacevole

Avezzano : +12.3°C

: Castel di Sangro : +10.8°C

: L’Aquila : +13°C

: Pescara : +18°C

: Chieti e Lanciano : +16°C

: Alba Adriatica : +16.8°C

: Giulianova : +15.4°C

: Teramo : +14°C

: Vasto: +17.7°C

Le prospettive per i prossimi giorni

Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, da giovedì 10 luglio un rinforzo dell’alta pressione da ovest favorirà una graduale risalita delle temperature su tutta la regione. Tuttavia, non si prevedono eccessi: un flusso di correnti settentrionali continuerà a mantenere i valori diurni su livelli gradevoli e decisamente sopportabili.

Le giornate saranno all’insegna del sole e di cieli sereni, con un caldo moderato perfetto per chi desidera godersi le spiagge o un’escursione in montagna. Le notti, pur tornando leggermente più miti, resteranno comunque piacevoli, soprattutto nelle aree collinari e interne.

