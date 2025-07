Meteo, dalle notti tropicali al freddo: in 48 ore escursioni termiche di 10/15°C sull’Italia

MeteoWeb

Il mese di luglio è tradizionalmente sinonimo di caldo persistente e notti afose in gran parte dell’Italia. Tuttavia, quest’anno l’atmosfera ci ha regalato una parentesi inaspettata: un sensibile calo delle temperature minime che ha fatto respirare molte città, soprattutto nelle regioni interne e del Nord. Un confronto dettagliato tra le temperature registrate l’8 luglio e quelle del 10 luglio 2025 ci offre un quadro interessante della variabilità climatica estiva nel nostro Paese.

Dati alla mano: minime dell’8 luglio

L’8 luglio, le temperature minime erano ancora elevate in quasi tutta Italia, con valori decisamente sopra media soprattutto al Sud e lungo le coste. A Messina, ad esempio, la notte non è scesa sotto i +29°C, mentre a Reggio Calabria e Termoli si sono toccati +28°C. Anche a Palermo, Catanzaro e Pescara si sono registrati valori di +27°C.

Molte altre località del Centro-Sud hanno riportato minime tropicali, con +26°C a Bari, Foggia, Lecce e Taranto, mentre Roma, Agrigento, Brindisi e altre città si sono fermate intorno ai +25°C. Solo alcune aree del Nord hanno registrato valori più contenuti, come Cuneo con +12°C e Bolzano, Bergamo, Varese con +14°C.

Il brusco calo del 10 luglio

Due giorni dopo, il 10 luglio, la situazione è cambiata radicalmente grazie all’arrivo di correnti più fresche atlantiche che hanno investito buona parte della Penisola. Il calo è stato particolarmente evidente sulle aree interne del Centro e del Nord. A L’Aquila la minima è crollata a +6°C, un valore più tipico di inizio autunno che di metà estate.

Anche a Norcia si sono registrati +7°C, mentre a Bussi sul Tirino si è scesi a +9°C. In diverse città abruzzesi, umbre e marchigiane si sono toccati valori a una cifra o comunque vicini ai +10°C, come Rieti con +10°C e Foligno con +11°C.

Il fresco si è fatto sentire anche al Nord, con +13°C a Cuneo e valori compresi tra +14°C e +16°C in molte città della pianura padana e delle zone pedemontane, come Treviso, Bergamo, Parma e Modena.

Una differenza sorprendente e benefica

Il confronto tra le due giornate mette in evidenza un’oscillazione termica davvero significativa: a Messina si è passati da +29°C a +22°C, un calo di ben 7 gradi. A Roma, si è scesi da +25°C a +19°C, mentre a Bari da +26°C a +22°C. Questa transizione ha permesso un migliore raffreddamento notturno delle abitazioni, migliorando la qualità del sonno e riducendo il disagio fisiologico legato alle notti tropicali.

Per chi vive in città interne o di pianura, abituato a notti in cui il termometro fatica a scendere sotto i +23°C, svegliarsi con valori sotto i +15°C è stata una piacevole sorpresa. Il respiro di aria fresca, seppur temporaneo, ha rappresentato un sollievo psicofisico importante.

Questa fase più fresca è stata resa possibile da un flusso settentrionale sostenuto che ha spinto aria atlantica fino al Mediterraneo centrale. I modelli a medio termine indicano una persistenza di questo clima gradevole almeno fino al 20 luglio, senza ingerenze dell’anticiclone africano.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: