Meteo, effetto Föehn sull’Adriatico, caldo torrido da Rimini a Pescara

Un’imponente circolazione ciclonica atlantica ha preso possesso del quadro meteo italiano, portando forti venti sud-occidentali su gran parte del Nord e del Centro. La Penisola si trova al margine sud-orientale di una perturbazione in transito oltre l’arco alpino, ma i suoi effetti non si limitano alle sole regioni settentrionali: l’Italia è oggi attraversata da contrasti termici e dinamiche atmosferiche piuttosto marcate, che spaziano dai temporali al Nord-Ovest alle temperature straordinariamente elevate lungo le coste adriatiche.

Vento forte e temporali sul Nord Italia

La ventilazione è sostenuta ovunque, ma raggiunge la massima intensità tra il Nord-Ovest, l’alta Toscana e l’Appennino settentrionale. Raffiche di Libeccio e Ponente investono con decisione Liguria, Piemonte e Lombardia, alimentando instabilità atmosferica che in alcune aree ha già dato origine a precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.

La presenza di aria più fredda in quota combinata con l’umidità preesistente in pianura padana crea condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni intensi, specie a ridosso dei rilievi. Non si escludono locali criticità legate a raffiche di vento forti, mareggiate sui tratti esposti della costa ligure e possibili disagi nei collegamenti alpini.

Garbino infuocato tra Romagna e Marche: caldo fuori stagione

Sul versante adriatico la situazione è diametralmente opposta, ma non meno estrema. Qui a dominare è il Garbino, un vento di caduta caldo e secco che oggi sta assumendo caratteristiche particolarmente marcate tra Romagna e Marche.

Questo vento discende lungo i versanti orientali dell’Appennino dopo che la massa d’aria, in origine umida, ha rilasciato gran parte del suo contenuto in forma di precipitazioni o nubi nella salita sul lato tirrenico. Una volta raggiunta la cresta, l’aria, ormai secca, comincia a scendere rapidamente verso la costa: è qui che si verifica il cosiddetto effetto Föhn, un fenomeno fisico ben noto in meteorologia.

Durante la discesa verso il litorale, l’aria si comprime per l’aumento della pressione atmosferica e si riscalda adiabaticamente a un tasso di circa 10°C ogni 1000 metri. Non essendoci più condensazione (perché ormai secca), la massa d’aria arriva a destinazione più calda e molto più secca rispetto al punto di partenza.

Il risultato è tangibile: temperature eccezionalmente elevate sulle coste adriatiche, in alcuni casi superiori anche di 10°C rispetto ai valori normali per il periodo. In città come Rimini, Pesaro o Ancona si stanno registrando massime piuttosto elevate, con il fastidio ulteriore dato dall’assenza di brezza marina, soppiantata dalla forza del Garbino.

Il paradosso di oggi: caldo in riva al mare, piogge sulle Alpi

È il classico esempio di Italia divisa in due: al Nord-Ovest e in quota si registrano precipitazioni e cieli grigi, mentre sulle coste adriatiche il cielo è sereno e il sole batte con forza su spiagge già affollate, ma in un contesto anomalo. Questo paradosso evidenzia quanto i venti di caduta possano alterare in modo repentino la percezione del clima, creando effetti sorprendenti anche a poche decine di chilometri di distanza.

Conclusioni

Il tempo delle prossime ore resterà dominato da venti forti, fenomeni localizzati al Nord e caldo anomalo sulle coste adriatiche. Un mix di instabilità e dinamiche atmosferiche che richiede attenzione, soprattutto per chi viaggia o svolge attività fisica all’aperto.

