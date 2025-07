Meteo Emilia-Romagna: diramata allerta gialla per temporali su tutta la regione

MeteoWeb

La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha diramato un’allerta gialla per temporali valida dalle ore 12:00 di oggi fino alla mezzanotte di domani. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale, con particolare attenzione ai rilievi e alla pianura settentrionale. Nel pomeriggio sono attesi temporali intensi su tutte le aree montane delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ravenna, Forli’-Cesena e Rimini. Non si esclude che fenomeni temporalischi possano estendersi anche alle zone di pianura, con il rischio di frane localizzate, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua minori.

Per domani l’allerta viene estesa anche alla provincia di Ferrara. I fenomeni temporalischi, che potrebbero risultare di forte intensità, saranno più probabili sui rilievi e nelle pianure settentrionali, ma potranno coinvolgere anche la Romagna.

