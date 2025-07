Meteo Emilia Romagna, caldo sulla riviera grazie al Garbino: oltre +36°C

MeteoWeb

Caldo sulla riviera dell’Emilia Romagna grazie ai venti di caduta di Garbino. Tra le temperature più alte raggiunte oggi segnaliamo: +36,6°C a Punta Marina, +36,4°C a San Giovanni in Marignano, +36,2°C a Rimini, +35,9°C a Riccione. Caldo anche tra bassa Modenese e Ferrarese con +36,7°C a Cento (FE) e nel Modenese, +36,8°C a Soliera, +36,6°C a Carpi, +36,1°C a Modena.

Le temperature in Emilia Romagna, favorite dal Garbino, sono in netto contrasto con quelle del resto del Nord, che si mantengono su valori decisamente bassi per questo periodo dell’anno a causa del maltempo in atto, con forti temporali su tutte le regioni settentrionali dalla scorsa notte a causa del ciclone Isaac.

