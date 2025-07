Meteo Emilia Romagna: piogge record e freddo, ecco dove sono caduti oltre 100 mm

MeteoWeb

La giornata di lunedì 28 luglio 2025 resterà impressa per le

precipitazioni particolarmente abbondanti che hanno colpito molte aree dell’Emilia-Romagna. Secondo i dati di Emilia Romagna Meteo, piogge intense e temperature insolitamente basse hanno caratterizzato l’intera giornata, con valori che in alcune zone sono scesi fino a 9°C sotto la media stagionale.

Piogge oltre il doppio della media in poche ore

Nella provincia di Ravenna, specialmente sul settore orientale e costiero, sono caduti tra 75 e 95 mm di pioggia in 14 ore, quantità che supera ampiamente la media mensile di luglio (35-40 mm). Questo significa che in un solo giorno è piovuto più del doppio rispetto a quanto normalmente si registra in tutto il mese.

I dati più significativi registrati

Le località che hanno fatto segnare i valori più elevati durante il peggioramento sono:

102,8 mm a Voghenza (FE)

a Voghenza (FE) 95,6 mm a Ravenna

a Ravenna 94,2 mm a San Romualdo (RA)

a San Romualdo (RA) 89,8 mm a Chiesanuova di San Marino

a Chiesanuova di San Marino 89,4 mm a Cocomaro di Cona (FE)

a Cocomaro di Cona (FE) 88,1 mm a Sant’Alberto (RA)

a Sant’Alberto (RA) 83,3 mm a Giralda (FE)

a Giralda (FE) 81,2 mm a Santa Maria Codifiume (FE)

a Santa Maria Codifiume (FE) 80 mm a Conselice (RA) e San Pietro in Trento (RA)

a Conselice (RA) e San Pietro in Trento (RA) 79,4 mm a Gambellara (RA)

Numerosi altri centri hanno superato i 70 mm, tra cui Porto Corsini, Punta Marina e Forlì aeroporto (71,9 mm). Nella pianura riminese invece i valori si sono attestati tra 20 e 46 mm.

Temperature in netto calo

Il passaggio perturbato non ha portato soltanto piogge:

le temperature sono scese fino a 9 gradi sotto la norma, creando un clima insolito per la terza decade di luglio.

Un evento che si è distinto non tanto per l’eccezionalità assoluta, quanto per l’anomalia rispetto al periodo tipicamente stabile e caldo.

Un’estate 2025 all’insegna della variabilità

Questa ondata di maltempo conferma una tendenza ormai evidente:

l’estate 2025 continua a presentare episodi di forte instabilità con fenomeni temporaleschi intensi e localizzati, capaci di modificare radicalmente il quadro meteo nel giro di poche ore.

