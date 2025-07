Meteo Emilia-Romagna, fresco risveglio: valori minimi quasi autunnali, solo +1,4°C sul Monte Cimone

MeteoWeb

Mattinata fresca oggi in Emilia-Romagna, con temperature minime ben al di sotto delle medie stagionali. In pianura si sono registrati valori prossimi ai +10°C, come a Zola Predosa (+10,5°C) e Alseno (+10,8°C). Anche lungo la costa, le minime si sono mantenute attorno ai +13°C. Le città capoluogo hanno oscillato tra i +12°C di Parma e Modena e i +15°C di Bologna. In montagna si sono toccati valori autunnali: solo +1,4°C sul Monte Cimone, +1,7°C a Croce Arcana.

