Meteo estremo: downburst sempre più frequenti in Italia, il ruolo del Mediterraneo

MeteoWeb

Eventi violenti, improvvisi e ancora poco conosciuti: i downburst stanno diventando una delle manifestazioni più pericolose dei temporali intensi in Italia, alimentati dal cambiamento climatico e dal riscaldamento anomalo del Mediterraneo.

Nell’Italia di oggi, parlare di temporali estremi non è più un’esagerazione. Gli eventi violenti e improvvisi sono una realtà sempre più concreta. Tra i fenomeni più pericolosi e ancora poco noti al grande pubblico c’è il downburst, una colonna d’aria fredda che si abbatte al suolo con una forza impressionante.

Solo nelle ultime ore, abbiamo avuto due esempi eclatanti: uno a Villacidro, nel Campidano sardo, e un altro a Reggio Emilia, che hanno causato danni e spavento tra i cittadini.

Ma cosa sta succedendo al nostro clima? E perché i downburst sono sempre più frequenti e distruttivi?

L’aumento delle temperature, in particolare quelle del Mar Mediterraneo, gioca un ruolo fondamentale. Un mare più caldo diventa un “motore” che alimenta l’energia dei temporali. Maggiore evaporazione significa un’atmosfera più carica di umidità e di energia potenziale pronta a scaricarsi con violenza.

A questo si aggiungono i contrasti termici sempre più netti. L’aria calda e umida nei bassi strati si scontra con aria fredda in quota, creando le condizioni ideali per la formazione di cumulonembi e per lo sviluppo di correnti discendenti violente.

Un altro indicatore chiave è il CAPE (Convective Available Potential Energy), che misura l’energia disponibile per i moti convettivi. Negli ultimi anni, questo indice è cresciuto, segnalando una crescente tendenza dell’atmosfera a produrre temporali violenti.

In primavera e in estate, il riscaldamento rapido del Mediterraneo agisce come un enorme serbatoio di calore, pronto a restituire energia durante le fasi di instabilità.

Spesso confusi con i tornado, i downburst sono in realtà molto diversi. Mentre i tornado ruotano vorticosamente, i downburst si manifestano come violente raffiche discendenti che colpiscono il suolo e si espandono orizzontalmente in tutte le direzioni. Queste raffiche possono superare i 100-180 km/h, causando danni gravi a edifici, alberi e infrastrutture.

Non a caso, i downburst sono tra le minacce più serie anche per l’aviazione, in particolare durante decollo e atterraggio.

Esistono due principali tipologie di downburst:

Microburst : interessano aree inferiori ai 4 km di diametro e durano pochi minuti, ma possono essere devastanti.

: interessano aree inferiori ai 4 km di diametro e durano pochi minuti, ma possono essere devastanti. Macroburst: coprono superfici più ampie e possono durare più a lungo, includendo spesso diversi microburst.

Le conseguenze di un downburst possono essere drammatiche: caduta di alberi, danni a edifici, blackout, allagamenti improvvisi e danni ingenti alle coltivazioni. Le raffiche lineari colpiscono senza preavviso, lasciando poco tempo per reagire.

In conclusione, i downburst rappresentano una delle manifestazioni più pericolose dei temporali intensi e sono destinati a diventare sempre più frequenti a causa dell’instabilità atmosferica crescente.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: