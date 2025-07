Meteo estremo: piogge alluvionali e distruzione, la Romania in ginocchio

MeteoWeb

Lunedì 28 luglio 2025 un’alluvione senza precedenti ha colpito il nord-est della Romania. La zona di Suceava, e in particolare il comune di Broșteni, è stata travolta da piogge torrenziali che hanno provocato lo straripamento di due corsi d’acqua e inondazioni improvvise nelle aree montuose. In poche ore l’acqua ha sommerso intere aree abitate. Decine di abitazioni sono state gravemente danneggiate, alcune travolte dal fango e dai detriti. Le immagini mostrano auto trascinate via dalla corrente, strade impraticabili e ponti lesionati. La rete di collegamenti è compromessa, con isolamenti diffusi.

Evacuazioni di massa e paesi isolati

Le autorità hanno organizzato l’evacuazione di oltre 800 persone nelle contee di Suceava e Neamț. Il comune di Broșteni è rimasto irraggiungibile a causa di frane, alberi caduti e ingenti quantità di fango. Diversi villaggi sono rimasti completamente isolati.

Vittime e dispersi

Il bilancio umano è grave: almeno una vittima, un uomo di 66 anni, è stata confermata nell’area di Suceava e si registrano altre vittime nelle zone limitrofe. I soccorritori segnalano anche persone disperse e stanno operando senza sosta per raggiungere le aree più colpite.

Soccorritori in azione tra mille difficoltà

Elicotteri, vigili del fuoco, protezione civile e volontari

stanno lavorando in condizioni estremamente difficili. Le frane e gli alberi caduti hanno bloccato le vie di accesso e rallentato le operazioni di salvataggio. I livelli idrici raggiunti sono stati definiti “mai visti prima” dalle autorità locali.

Danni a migliaia di abitazioni e interventi urgenti

L’alluvione ha colpito migliaia di abitazioni e causato danni estesi alle infrastrutture. Sono già iniziati i lavori urgenti per ripristinare strade e ponti, mentre continua la distribuzione di aiuti alle famiglie sfollate.

Il disastro di Broșteni rappresenta uno dei peggiori eventi alluvionali degli ultimi anni in Romania. La comunità è ora impegnata nella ricostruzione dopo una tragedia che ha lasciato ferite profonde.