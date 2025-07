Meteo, forti temporali sul medio Adriatico: spettacolare shelf cloud a San Vito Chietino

MeteoWeb

Il maltempo colpisce duramente il medio Adriatico: da ore violenti temporali interessano Marche e Abruzzo, con fenomeni intensi che stanno creando disagi e regalando spettacoli naturali straordinari. A San Benedetto del Tronto, nelle Marche, i nubifragi hanno causato allagamenti in diversi quartieri. L’acqua ha invaso strade e sottopassi, rendendo difficoltosi gli spostamenti e mettendo in difficoltà automobilisti e residenti.

Due voli diretti all’aeroporto d’Abruzzo sono stati dirottati a causa del maltempo che ha interessato Pescara per un paio d’ore, con un acquazzone e forti raffiche di vento.

Trombe marine tra Martinsicuro e Tortoreto

L’instabilità atmosferica ha generato anche trombe marine davanti alla costa teramana, in particolare tra Martinsicuro e Tortoreto. Questi vortici spettacolari si sono sviluppati a poche centinaia di metri dalla costa, rimanendo in mare senza provocare danni, ma mostrando tutta la loro potenza.

La shelf cloud che domina la Costa dei Trabocchi

Uno degli episodi più impressionanti della giornata si è verificato nel tratto costiero di San Vito Chietino, dove è stata avvistata una imponente shelf cloud. Questa nube arcuata, scura e minacciosa, ha catturato l’attenzione di fotografi e cittadini, annunciando l’arrivo di piogge intense, vento forte e possibili grandinate.

Le immagini diffuse sui social mostrano un vero e proprio muro di nubi che avanza dal mare, un evento raro e di grande impatto visivo che ha reso la “Costa dei Trabocchi” protagonista di uno spettacolo naturale memorabile.

Accumuli importanti anche in Toscana

La perturbazione non riguarda solo l’Adriatico: sulla Toscana tirrenica sono stati superati i 60 mm di pioggia in poche ore, a conferma della vasta estensione del sistema temporalesco che sta interessando gran parte del centro Italia.

Previsioni: instabilità ancora per ore

La fase più attiva di questa perturbazione proseguirà ancora per diverse ore. Rovesci, temporali e raffiche di vento continueranno a interessare Marche e Abruzzo fino a tarda sera, con condizioni instabili che potrebbero protrarsi anche nella notte.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: