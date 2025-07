Meteo, Francia a rischio siccità estrema: falde freatiche in calo e estate 2025 sempre più calda

MeteoWeb

In Francia, l’inizio dell’estate 2025 si sta rivelando più problematico del previsto sul fronte delle risorse idriche. Dopo un mese di giugno segnato da temperature elevate e scarse precipitazioni, la situazione delle falde freatiche ha subito un peggioramento sensibile. Secondo i dati aggiornati al 1° luglio, ben il 39% delle falde presenta livelli inferiori alla norma, un incremento preoccupante rispetto al 35% rilevato solo un mese prima.

A fare da contraltare, solo il 26% delle falde si mantiene su valori ritenuti normali, mentre il 35% risulta addirittura in eccesso. Un confronto con lo stesso periodo del 2024 mostra un quadro ben diverso: lo scorso anno, il 70% delle falde si trovava sopra la media, grazie a precipitazioni più distribuite e temperature meno estreme.

Le aree maggiormente colpite dal deficit idrico sono il centro e il nord-est del Paese, dove le riserve sotterranee risultano particolarmente basse. Anche la Bretagna e l’ovest della Normandia mostrano criticità evidenti, segno di una situazione idrica in continua evoluzione e tutt’altro che rassicurante. Un caso emblematico è il Roussillon, dove da anni i livelli delle falde restano stabilmente troppo bassi (indicati in rosso).

All’opposto, alcune regioni evidenziano condizioni più favorevoli, con livelli delle falde che superano la norma (in blu), specialmente in zone come il Centro, il Nord e nei dintorni di Tolosa. Questa eterogeneità geografica complica la gestione delle risorse idriche e rende difficile una pianificazione uniforme degli interventi.

Quale sarà l’evoluzione nei prossimi mesi?

Le proiezioni climatiche per i mesi estivi non lasciano ben sperare. A luglio, si prevede un numero limitato di giornate piovose — tra 3 e 11 a seconda delle regioni — con un accumulo medio mensile oscillante tra 54 e 80 mm. Anche se potrebbero verificarsi alcuni episodi temporaleschi, soprattutto nel Nord e nell’Est, questi non saranno sufficienti a colmare i deficit idrici accumulati.

La tendenza alla siccità continuerà a farsi sentire, in particolare nella seconda metà del mese, a causa di un persistente campo di alta pressione che ostacolerà le perturbazioni atlantiche e manterrà condizioni più stabili e asciutte.

Guardando ad agosto, la situazione si prospetta ancora più critica. La Francia dovrebbe affrontare precipitazioni inferiori alla media, con vaste aree del territorio nazionale interessate da un progressivo inaridimento. L’alta pressione, infatti, oltre a mantenere lontane le piogge, favorirà ondate di calore, incrementando così l’evaporazione e aggravando il rischio di siccità. La combinazione tra caldo intenso e piogge scarse potrebbe anche intensificare il rischio incendi, già in aumento negli ultimi anni.

A settembre si intravede finalmente un primo segnale di cambiamento. Le previsioni indicano un progressivo aumento delle piogge, con circa 20 giorni di precipitazioni distribuite durante il mese e un accumulo medio intorno ai 66 mm. Tuttavia, questa ripresa delle piogge sarà distribuita in modo irregolare: le regioni settentrionali e occidentali beneficeranno di maggiori apporti, mentre il Sud e l’Est potrebbero continuare a restare in deficit.

Un ritorno graduale all’autunno

Con il passare delle settimane, le temperature inizieranno a scendere, accompagnate da giornate più fresche e piogge via via più frequenti. La transizione verso condizioni più umide potrebbe rappresentare un sollievo per alcune aree agricole e per i bacini idrici, ma non si può escludere la possibilità che in diverse zone il deficit idrico persista, specialmente laddove la stagione estiva avrà inciso in modo più pesante.

In sintesi, l’estate 2025 in Francia si conferma un periodo caratterizzato da contrasti marcati: un inizio con qualche episodio piovoso, seguito da una netta prevalenza di fasi secche e calde. Questo scenario pone sfide significative per la gestione delle risorse idriche e richiede interventi mirati per evitare ripercussioni gravi su agricoltura, ecosistemi e approvvigionamento civile.

Per quanto riguarda l’autunno, le previsioni sembrano più incoraggianti, ma il recupero dei livelli delle falde sarà lento e disomogeneo. L’effetto cumulativo degli anni precedenti e la crescente frequenza di estati calde e secche rischiano infatti di lasciare un segno sempre più profondo sul patrimonio idrico sotterraneo del Paese.