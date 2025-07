Meteo Francia: caldo residuo, ma peggioramento tempestoso nel weekend

MeteoWeb

Il tempo in Francia sta per cambiare radicalmente. Dopo una fase più stabile e soleggiata, una perturbazione in arrivo dall’Atlantico porterà temporali anche violenti su gran parte del Paese, segnando un netto calo delle temperature a partire dal fine settimana.

Ultime ore di quiete: caldo e alta pressione dominano ancora

La giornata di giovedì si sta concludendo sotto l’influsso residuo dell’alta pressione, con ampie schiarite sul Sud e sull’Ovest, mentre sulle regioni settentrionali hanno insistito nuvolosità basse e persistenti, specie al mattino. Il quadro termico è tornato su valori piuttosto elevati: +31°C a Rennes, +36°C a Tolosa e punte fino a +38°C nell’entroterra mediterraneo, dove il caldo si è fatto davvero opprimente. Inoltre, il vento di Maestrale, ancora attivo con raffiche fino a 70 km/h, ha contribuito a innalzare il rischio incendi in zone come il Vaucluse e le Bouches-du-Rhône, dove la vegetazione è già molto secca.

Venerdì: il cambiamento inizia da Ovest

La prima vera avvisaglia del peggioramento meteo si manifesterà venerdì 18 luglio, con temporali sparsi fin dal mattino sul settore occidentale, in particolare tra Bretagna e Paesi della Loira. Nel pomeriggio, i fenomeni si intensificheranno e si estenderanno verso la Normandia, con piogge torrenziali, grandinate e forti raffiche di vento. Nonostante l’instabilità, le temperature si manterranno elevate: attesi +31°C a Parigi, +30°C a Lille e Strasburgo, mentre il Sud continuerà a registrare valori oltre i +35°C. In serata, nuove celle temporalesche si formeranno anche nel Sud-Ovest, preludio di un sabato molto instabile.

Sabato: temporali in marcia verso Nord-Est e calo termico

La situazione diventerà ancora più dinamica nella giornata di sabato 19 luglio. I temporali che avranno interessato nella notte il Sud-Ovest risaliranno verso il Massiccio Centrale, per poi coinvolgere il Nord-Est entro il pomeriggio. In queste aree, i fenomeni potranno risultare particolarmente violenti, con grandine, raffiche di vento intense e nubifragi. Anche le coste della Manica verranno raggiunte dai sistemi temporaleschi.

Le temperature subiranno un deciso calo, in particolare sulle regioni settentrionali e centrali. Un miglioramento sarà possibile da ovest verso sera, con il ritorno del sole e un temporaneo rafforzamento del vento sulla Bretagna per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione.

Domenica: instabilità diffusa e meteo ancora turbolento

Anche la giornata di domenica 20 luglio sarà caratterizzata da instabilità diffusa. La perturbazione giunta in Bretagna nelle ore precedenti si sposterà verso Est e Sud, diventando più attiva nel pomeriggio. Forti temporali si svilupperanno sul Massiccio Centrale, per poi raggiungere l’Alvernia, la Borgogna e infine le regioni orientali, dove si attendono precipitazioni localmente abbondanti.

Con l’arrivo della pioggia, le temperature continueranno a scendere al Nord, mentre le aree mediterranee resteranno ai margini del peggioramento e manterranno valori termici estivi, anche superiori ai +35°C.