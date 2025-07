Meteo Francia: caldo estremo e temporali violenti, weekend ad alto rischio

MeteoWeb

La Francia sta vivendo un periodo meteorologico segnato da un evidente cambio di marcia. Dopo una fase relativamente fresca che ha interessato buona parte del Paese — fatta eccezione per le aree costiere mediterranee, duramente colpite da incendi boschivi — l’anticiclone ha ripreso vigore, riportando un’ondata di caldo che si sta estendendo progressivamente su quasi tutto il territorio. Questo ritorno delle alte temperature, tuttavia, non sarà privo di insidie: il weekend si preannuncia infatti all’insegna di contrasti marcati, con l’arrivo di nuovi temporali violenti in diverse regioni.

Già sabato, la situazione si farà piuttosto instabile nelle aree vicine al Golfo del Leone e nel Sud-Ovest del Paese. Qui, correnti umide e instabili favoriranno la formazione di rovesci sparsi che potranno estendersi fino ai Paesi Baschi. Ma sarà soprattutto l’Occitania, e in particolare la fascia compresa tra il Rossiglione e Tolosa, a vivere il rischio maggiore: sono attesi temporali intensi che, nel corso della giornata, si propagheranno verso il Massiccio Centrale e la Valle del Rodano. In queste zone, il rischio di fenomeni localmente forti, accompagnati da grandinate e raffiche di vento, non è da escludere.

Il resto della Francia potrà invece contare su una giornata prevalentemente soleggiata, con qualche eccezione sulle Alpi dove non si escludono episodi temporaleschi pomeridiani, tipici di questa stagione. Dal punto di vista termico, sabato sarà probabilmente il giorno più caldo del fine settimana, con valori massimi che in molte aree raggiungeranno i 30 °C, sebbene nel Sud-Ovest il caldo verrà rapidamente attenuato dal passaggio dei temporali.

La giornata di domenica confermerà l’instabilità, con rovesci e temporali anche durante la notte, specialmente tra Linguadoca, Valle del Rodano, la parte meridionale della Provenza-Alpi-Costa Azzurra e in Corsica. Dall’ovest avanzerà una nuova perturbazione che porterà piogge sparse, in particolare nella zona di Saint-Malo, accompagnate da venti occidentali che soffieranno con raffiche comprese tra i 40 e i 60 km/h.

Durante le ore diurne, l’instabilità proseguirà sul Massiccio Centrale, sui Pirenei e sulle Alpi, con temporali che potranno spingersi anche verso le pianure limitrofe. In serata, la perturbazione si intensificherà ulteriormente, generando temporali tra il Cotentin e le regioni centrali, per poi spostarsi gradualmente verso nord nel corso della notte.

Nonostante il contesto perturbato, l’atmosfera resterà estiva, con temperature che continueranno ad avvicinarsi o a superare i 30 °C nel pomeriggio. Le minime si manterranno generalmente comprese tra 13 e 18 °C al Nord, e tra 18 e 21 °C al Sud, garantendo notti ancora piuttosto miti, che potrebbero favorire la persistenza di un caldo notturno fastidioso soprattutto nelle grandi città.

Lunedì 14 luglio, giorno simbolico per la Francia, vedrà il persistere di condizioni instabili su buona parte del territorio. Una nuova perturbazione si avvicinerà alla Bretagna, mentre rovesci e temporali interesseranno il Nord-Est e la macroregione Alvernia-Rodano-Alpi. Nel Sud-Ovest, invece, si prevedono precipitazioni più sporadiche, spesso sotto forma di brevi piovaschi accompagnati da cieli nuvolosi.

Il vento da ovest continuerà a dominare sulla metà settentrionale del Paese, contribuendo a un generale calo delle temperature. I 30 °C, infatti, saranno difficilmente raggiungibili in molte località, fatta eccezione per alcune aree del Centro e per la Valle del Rodano, dove localmente si potranno registrare punte di 35 °C, specie nell’entroterra provenzale. Questo calo termico, pur graduale, rappresenterà un temporaneo sollievo dopo il caldo afoso dei giorni precedenti.

In conclusione, la Francia si prepara a un weekend e a un inizio di settimana caratterizzati da un’alternanza di ondate di calore e episodi temporaleschi di forte intensità. Una combinazione che rappresenta una sfida sia per i cittadini sia per le autorità locali, chiamate a gestire i rischi connessi ai temporali violenti e alle temperature elevate. La capacità di adattarsi a questi estremi diventa sempre più fondamentale in un contesto di cambiamento climatico, che rende il meteo sempre più imprevedibile e capace di oscillare rapidamente da un estremo all’altro.