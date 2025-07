Meteo, Francia nel caos: inondazioni, crollo termico e rischio incendi in 72 ore

MeteoWeb

Dopo una giornata segnata da violenti rovesci e fenomeni localmente intensi, la situazione meteo in Francia sta vivendo una breve tregua. Il maltempo, che ha colpito in particolare il nord del Paese tra la tarda mattinata e le prime ore del pomeriggio, si sta ora lentamente spostando verso est, lasciando alle spalle accumuli significativi di pioggia e alcuni disagi.

Piogge torrenziali: inondazioni a Plessis Belleville e non solo

La località più colpita risulta essere Plessis Belleville, dove si sono verificati allagamenti in seguito a un impressionante accumulo di 35 mm di pioggia, di cui ben 20 mm caduti in un’ora intorno a mezzogiorno. Un’intensità simile è sufficiente, soprattutto su suoli già saturi, a provocare difficoltà alla circolazione e rigonfiamenti improvvisi dei corsi d’acqua minori.

Altri accumuli notevoli si sono registrati in diverse aree del nord e della regione parigina:

Neuilly sur Marne : 26 mm

: 26 mm Parigi e Rouvroy les Merles : 25 mm

e : 25 mm Le Pecq : 22 mm

: 22 mm Chelles : 21 mm

: 21 mm Roissy : 18 mm

: 18 mm Berthecourt : 16 mm

: 16 mm Le Bourget : 15 mm

: 15 mm Beauvais: 14 mm

Martedì: breve pausa al Nord, più sole e caldo al Sud

La giornata di martedì porterà un temporaneo miglioramento, in particolare al Nord della Francia, dove le precipitazioni diventeranno più sporadiche, limitandosi alle aree di confine con Belgio e Germania.

Nel terzo meridionale del Paese, il tempo si presenterà decisamente più stabile, con ampi spazi soleggiati e temperature in aumento. Le minime saranno leggermente più basse rispetto al giorno precedente, mentre le massime si attesteranno su:

20-24°C al Nord

al Nord 25-29°C nel Sud-Ovest

nel Sud-Ovest 27-32°C nel Sud-Est

Mercoledì: nuovo peggioramento, rischio temporali intensi

Da mercoledì, il tempo tornerà a peggiorare sensibilmente. L’arrivo di aria fredda in quota porterà instabilità diffusa, con temporali localmente marcati, piogge abbondanti e un calo termico marcato, soprattutto in Occitania. In questa fase, si assisterà anche a un rafforzamento del vento di tramontana nel settore mediterraneo.

Giovedì e venerdì: clima più fresco e instabile al Nord-Est

La seconda metà della settimana vedrà nuove precipitazioni, in particolare sul Nord-Est della Francia, dove saranno ancora possibili rovesci e temporali. Le aree occidentali godranno di una pausa relativa, ma non del tutto stabile.

Le temperature si manterranno sotto la media stagionale, con giovedì destinato a essere la giornata più fresca della settimana, soprattutto al Centro-Nord.

Attenzione al vento e al rischio incendi nel Sud

Con il rafforzamento del maestrale e della tramontana, il vento diventerà un elemento chiave per il meteo del Sud. Nonostante le temperature più contenute, il rischio di incendi boschivi aumenterà notevolmente, in particolare nelle aree più aride e prossime alla costa mediterranea.