Meteo Francia: irruzione d’aria fredda porta la neve sui 2500 metri di quota sulle Alpi

Negli ultimi giorni l’Europa sta vivendo un periodo meteorologico di forti contrasti, con scenari completamente opposti tra l’ovest e il sud-est del continente. In Francia il clima è tornato insolitamente fresco per la stagione, mentre in Grecia e nei Balcani la siccità e le temperature elevate continuano ad alimentare incendi devastanti.

Clima fresco in Francia: venti atlantici e temperature sotto media

La presenza di un anticiclone sull’Atlantico ha spinto masse d’aria fresca e umida da nord-ovest verso la Francia. Questo ha determinato temperature inferiori di circa due gradi rispetto alla norma, soprattutto nel nord e nell’ovest del Paese. Il tempo è stato caratterizzato da cieli nuvolosi e clima umido, mentre al sud le giornate si sono mantenute più soleggiate ma senza caldo eccessivo.

Neve sulle Alpi francesi a fine luglio

Un fenomeno sorprendente per il periodo è stato osservato sulle Alpi settentrionali: la neve è tornata a imbiancare i versanti oltre i 2.500 metri di quota. Ieri, 28 luglio, una nevicata ha interessato la Savoia, arrivando a ricoprire il rifugio Plan Glacier (2.680 m). Le immagini scattate mostrano un paesaggio che sembra invernale nel cuore dell’estate.

Sud-Est Europa: caldo estremo e incendi

All’opposto, nelle regioni sud-orientali dell’Europa il caldo estremo e la siccità stanno provocando una situazione di emergenza. In Grecia, nei Balcani e nelle aree limitrofe gli incendi hanno distrutto foreste e terreni agricoli, con un bilancio ambientale e sociale sempre più preoccupante.

Un continente diviso tra fresco e caldo

Questi giorni mettono in evidenza un’Europa spaccata in due dal meteo. L’anticiclone atlantico continuerà a favorire condizioni fresche e umide in Francia e nell’Europa occidentale, mentre nelle zone sud-orientali la situazione rimarrà critica, con alte temperature e rischio di nuovi incendi.