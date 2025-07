Meteo Francia: ondata di caldo fino a +38°C al Sud, weekend con tempeste e temporali

MeteoWeb

La metà di luglio porta con sé tanti contrasti sulla Francia, con il Nord ancora interessato da correnti oceaniche umide e il Sud sotto l’influenza dell’alta pressione e del caldo africano. Una situazione che sta facendo aumentare il rischio incendi in diverse regioni mediterranee. Ma il quadro cambierà a fine settimana, con il ritorno di temporali diffusi.

Giovedì 17 luglio: caldo in aumento e sole al Sud, venti forti sul Rodano

L’alta pressione in quota tenderà a guadagnare terreno interrompendo temporaneamente l’influsso oceanico. Il tempo resterà stabile e soleggiato su gran parte della Francia, salvo cieli a tratti nuvolosi tra Normandia, Centro e Nord-Est. Il mistral continuerà a soffiare con raffiche fino a 65-75 km/h, aumentando il rischio incendi.

Le temperature saranno in netto aumento:

+36°C nel Sud-Ovest , in particolare a Tolosa

nel , in particolare a +31°C nella Valle della Loira (es. Nantes )

nella (es. ) +28°C a Parigi e Lille

a e +36/+38°C nel Rossiglione e Aude, fino a +37°C a Perpignan

Il rischio incendi resta molto alto nel Vaucluse e nelle Bocche del Rodano. Nel Varo il vento si attenua leggermente, ma la situazione rimane critica.

Venerdì 18 luglio: caldo verso Nord, ma tornano i temporali in Bretagna e Normandia

Il caldo si estenderà verso nord, con temperature oltre i +30°C anche a nord della Loira. A Parigi si attendono punte di +31°C. Tuttavia, nel corso del pomeriggio compariranno i primi temporali sull’Ovest del Paese, tra Bretagna e Normandia. In serata, altri rovesci potranno svilupparsi in Nuova Aquitania. Un calo termico è previsto vicino al Mediterraneo, per il ritorno di correnti marittime.

Weekend instabile: piogge e calo termico in arrivo

Sabato i temporali si estenderanno a gran parte del Paese, con piogge anche abbondanti in alcune zone. La domenica sarà segnata dall’arrivo di una nuova perturbazione da ovest, con ulteriore instabilità e temperature in calo.