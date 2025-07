Meteo Francia: violenti temporali e venti forti, il maltempo non dà tregua

MeteoWeb

Una nuova fase di maltempo intenso sta interessando la Francia, con scenari molto diversi tra le varie regioni e una situazione che nelle prossime ore tenderà a peggiorare ulteriormente. L’aria fredda in quota che si è incanalata dalla regione del Golfo di Biscaglia verso il Mediterraneo sta infatti alimentando condizioni di forte instabilità soprattutto sui settori orientali del Paese.

Piogge e temporali: sabato critico tra Est e Corsica

Dalla mattinata di oggi, sabato, piogge battenti e temporali sparsi stanno colpendo gran parte della costa orientale francese: dalle aree al confine con la Germania fino alla Corsica. Le precipitazioni sono frequenti e localmente abbondanti, mentre sulle zone interne si registrano rovesci temporaleschi con raffiche di vento e grandinate, in particolare sull’Alta Corsica, dove non sono escluse situazioni di rischio idrogeologico.

Nel corso della giornata le nubi tenderanno a estendersi verso ovest, raggiungendo anche il Nord-Ovest della Francia, dove nel pomeriggio compariranno le prime gocce di pioggia in attesa di una nuova perturbazione atlantica.

Breve tregua nelle altre regioni

Il resto della Francia vive un momento di tregua solo apparente: tra una schiarita e l’altra si osservano ancora isolati rovesci, ma con intensità in calo rispetto ai giorni scorsi.

Questa parentesi più asciutta è accompagnata da un temporaneo aumento delle temperature, che tuttavia avrà vita breve: già nelle prossime ore l’arrivo di nuove correnti instabili farà nuovamente abbassare i valori termici.

Domenica e lunedì: cambio dei venti, ancora instabilità

Secondo le previsioni, tra domenica e lunedì le correnti ruoteranno gradualmente da Nord-Ovest, dando inizio a una fase di maltempo caratterizzata da frequenti rovesci, soprattutto al Nord e all’Est del Paese.

La combinazione tra un forte anticiclone posizionato sulle Azzorre e una depressione in movimento dalle Isole Britanniche verso l’Europa centrale manterrà il flusso di aria fresca e instabile, impedendo il ritorno del bel tempo stabile.

Le temperature si manterranno inferiori alle medie stagionali, specie sulle regioni settentrionali e orientali, dove l’aria marina farà sentire il suo effetto.

Mistral e Tramontana protagonisti sul Mediterraneo

L’attenzione si sposta anche alle regioni mediterranee: tra domenica e l’inizio della nuova settimana, infatti, il Mistral e la Tramontana si intensificheranno sensibilmente.

Questi venti forti, che potranno soffiare con raffiche oltre la norma per il periodo, renderanno il mare agitato e aumenteranno il rischio di incendi boschivi sulle coste meridionali.

Una Francia divisa tra piogge e vento

Il quadro generale evidenzia quindi una Francia divisa in due scenari opposti: a Est e a Nord piogge e temporali continueranno a insistere, mentre sul settore mediterraneo si faranno sentire venti violenti e clima più secco ma instabile.

La prima parte della prossima settimana conferma, dunque, una persistente fase di maltempo per gran parte del Paese, con ripercussioni anche per il traffico marittimo e aereo.