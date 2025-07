Meteo Francia, weekend di svolta: dopo i temporali torna il sole

MeteoWeb

La Francia sta vivendo una fase meteorologica complessa e dinamica, caratterizzata da un netto contrasto tra nord e sud. Il Paese è intrappolato in una configurazione barica particolare: da un lato un potente anticiclone delle Azzorre posizionato sull’Atlantico, dall’altro una serie di depressioni in discesa dal Regno Unito verso l’Europa centrale. Questa situazione convoglia aria fresca e instabile da nord-ovest, influenzando gran parte del territorio e portando condizioni di tempo variabile soprattutto al nord e all’est.

Nord ed est sotto instabilità: temporali e piogge fino a venerdì

Nelle ultime ore, il nord e l’est della Francia sono interessati da nuvolosità estesa e frequenti rovesci. Nel pomeriggio odierno è prevista una nuova perturbazione in arrivo, che porterà ulteriori piogge e temporali, in particolare nelle zone a ridosso del confine con il Belgio. Le previsioni per venerdì indicano una giornata particolarmente instabile sul nord-est del Paese, dove le temperature rimarranno inferiori alle medie stagionali a causa delle correnti fresche di origine atlantica.

Mediterraneo e Corsica: venti forti e rischio incendi elevato

Mentre al nord si combatte con l’instabilità, il sud della Francia, la Costa Azzurra e la Corsica sono esposte a venti intensi di Maestrale e Tramontana. Queste correnti mantengono il cielo più terso, ma al tempo stesso contribuiscono ad accrescere il rischio di incendi boschivi. Le autorità locali invitano alla massima prudenza in questa fase.

Cosa cambia dal primo weekend di agosto

Il primo fine settimana di agosto porterà un graduale cambiamento delle condizioni meteo. L’alta pressione atlantica tenderà a estendersi verso l’Europa occidentale, con un effetto stabilizzante che si farà sentire soprattutto da domenica. Il tempo tornerà più stabile, soleggiato e via via più caldo a partire dalle regioni occidentali e meridionali, per poi estendersi al resto del Paese nei primi giorni della prossima settimana.

Verso un ritorno dell’estate

Le prossime 48 ore rimarranno dunque turbolente al nord e al nord-est della Francia, mentre il sud continuerà a fare i conti con venti secchi e sostenuti. Tuttavia, a inizio settimana il quadro meteorologico migliorerà in maniera decisa, aprendo la strada a giornate di sole e a un clima più tipicamente estivo.