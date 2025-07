Meteo: fulmine brucia un campo da golf in Florida, lasciando un’incredibile cicatrice

MeteoWeb

I golfisti del Gator Trace Golf Course di Fort Pierce, in Florida, hanno potuto osservare da vicino la potenza bruta dei fulmini, proprio alla buca 3. Un fulmine ha colpito il green durante un temporale nel pomeriggio di venerdì 18 luglio, facendo esplodere l’asta della bandiera e lasciando una cicatrice bruciacchiata e ramificata sulla superficie del putting. “È esploso completamente“, ha dichiarato il direttore generale Lantie Hughes alla tv locale WPTV. “Mai colpito un’asta della bandiera, mai colpito un green in questo modo“.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. Hughes ha detto che lo staff ha sgomberato il campo e ha chiamato tutti i golfisti all’avvicinarsi del temporale. I residenti nelle vicinanze hanno sentito l’esplosione e hanno detto che sembrava una bomba.

Il golfista John Engel, che si trovava sul campo quel giorno, è tornato e ha trovato un’impronta di fulmine letteralmente incisa sul green. “È semplicemente incredibile da guardare”, ha detto a WPTV. “Si può vedere dove è passato il fulmine, come si allunga come dita”.

“È un evento tipo ‘Caddyshack‘”, ha detto Hughes, riferendosi al film cult sul golf in cui un fulmine colpisce il campo durante una partita.

Decessi a causa dei fulmini negli USA

Sebbene il momento abbia un fascino cinematografico, gli esperti affermano che il rischio di fulmini è molto reale, soprattutto d’estate.

Ogni anno, i fulmini uccidono in media circa 20 persone negli Stati Uniti e ne feriscono centinaia, secondo il National Weather Service. Finora quest’anno, almeno 12 persone negli USA sono state uccise da un fulmine, inclusi due recenti decessi nel New Jersey. L’8 luglio, un uomo di 28 anni è morto dopo essere stato colpito su un campo da golf a Hardyston. Pochi giorni dopo, un uomo di 61 anni è morto e altre 13 persone sono rimaste ferite, inclusi bambini di una truppa scout locale, quando un fulmine ha colpito un campo di tiro con l’arco a Jackson Township.

Il pericolo dei fulmini

John Jensenius, esperto di sicurezza contro i fulmini, afferma che molti decessi sono prevenibili, ma spesso legati al comportamento. “Gli uomini hanno una probabilità quattro volte maggiore di essere colpiti e uccisi da un fulmine rispetto alle donne“, ha dichiarato Jensenius ad AccuWeather. “Gli uomini svolgono attività più vulnerabili… pesca, nautica, golf, lavori all’aperto”.

Mentre molti associano il rischio di fulmini al golf, Jensenius osserva che altre attività all’aperto come la pesca causano un numero ancora maggiore di decessi. Aggiunge che il metallo non attrae i fulmini, ma essere l’oggetto più alto in un’area aperta, come una persona su un fairway, rende vulnerabili.

“Se siete all’aperto e sentite un tuono, dovete entrare subito in un edificio di grandi dimensioni”, ha detto Jensenius. “Se non potete raggiungere un edificio, un’auto completamente chiusa e con un tettuccio rigido è il secondo posto più sicuro“. E una volta dentro, rimanete lì per almeno 30 minuti dopo l’ultimo tuono, aggiunge.

Per quanto riguarda Gator Trace, il “bolt-in-one” ha lasciato dietro di sé più di un semplice spunto di riflessione: ci ricorda che le tempeste si muovono velocemente e che i fulmini cadono senza preavviso. “Abbiamo troppe belle giornate in Florida per giocare sotto la pioggia e i fulmini“, ha detto Hughes a WPTV.