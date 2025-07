Meteo, fulmini, grandine e alluvioni lampo: Francia occidentale a rischio fenomeni severi

MeteoWeb

La Francia occidentale si prepara a vivere una fase meteorologica critica, con il rischio concreto di temporali violenti e stazionari a partire dalla giornata di venerdì. A determinare questa escalation instabile è l’interazione tra una massa d’aria calda e afosa già presente sul territorio e l’avvicinarsi di una depressione atlantica in progressivo approfondimento. L’arrivo di aria più fresca in quota, scontrandosi con le elevate temperature nei bassi strati, innescherà fenomeni convettivi intensi, in grado di generare temporali a lenta evoluzione con potenziali impatti severi.

Prime celle temporalesche già nel pomeriggio sul Centro-Ovest

I primi segnali di instabilità si manifesteranno già nel corso della giornata odierna, con temporali sparsi attesi sul Centro-Ovest della Francia, in particolare nelle aree comprese tra la Valle della Loira e la Bretagna orientale. In questa fase iniziale, si tratterà principalmente di rovesci localizzati ma intensi, capaci di generare forti colpi di vento, attività elettrica marcata e locali grandinate.

Tuttavia, è nel tardo pomeriggio e in serata che la situazione potrà rapidamente peggiorare: l’instabilità atmosferica aumenterà sensibilmente sulla Normandia, i Paesi della Loira settentrionali e l’est della Bretagna, dove si prevede lo sviluppo di un’area temporalesca più organizzata.

Temporali stazionari e rischio alluvioni locali

Il rischio più rilevante associato a questa fase sarà legato al carattere poco mobile dei temporali. La debole ventilazione in quota, infatti, potrebbe favorire lo sviluppo di celle convettive persistenti, capaci di scaricare al suolo quantitativi di pioggia superiori ai 50 mm in poche ore.

In alcune aree, soprattutto dove il suolo è già saturo o urbanizzato, si teme il verificarsi di allagamenti improvvisi, con possibili criticità per la circolazione stradale e ferroviaria. Le autorità locali sono invitate a monitorare l’evoluzione in tempo reale e predisporre piani di emergenza laddove necessario.

Grandine e colpi di vento: le insidie della prima fase

Durante le prime fasi dello sviluppo temporalesco, i fenomeni potranno assumere caratteristiche severe: raffiche di vento intense, grandine di medio calibro e fulminazioni frequenti sono attese in corrispondenza delle celle più sviluppate. La fase più acuta è attesa tra il tardo pomeriggio di venerdì e la notte successiva.

Instabilità in estensione verso l’Aquitania e il Massiccio Centrale

La seconda parte dell’episodio si svilupperà nella notte tra venerdì e sabato, con nuovi temporali che interesseranno l’Aquitania, in particolare le aree interne del dipartimento della Dordogna, per poi estendersi verso nord-est fino alla Corrèze. Anche in questa regione, il rischio di piogge abbondanti e grandine sarà elevato, soprattutto laddove si formeranno sistemi temporaleschi autorigeneranti.

Un episodio da seguire con attenzione

La situazione meteorologica attesa nelle prossime 24-36 ore presenta caratteri di pericolosità, in particolare per le regioni del nord-ovest francese. La combinazione tra caldo afoso, forte umidità nei bassi strati e aria instabile in quota costituisce il presupposto per l’attivazione di fenomeni temporaleschi violenti.