Meteo, gelo notturno in Abruzzo: l’inversione termica porta -4°C a Campo Felice

In Abruzzo, la notte appena trascorsa ha regalato uno spettacolo raro e sorprendente per il mese di luglio: temperature notturne scese ben al di sotto dello zero su diversi altopiani interni. Un evento che, sebbene non sia del tutto eccezionale per chi conosce bene le dinamiche microclimatiche della regione, ha comunque suscitato stupore tra residenti e appassionati di meteorologia.

Alla base di questo fenomeno c’è il meccanismo dell’inversione termica, un processo fisico che si verifica quando l’aria più fredda, essendo più densa, si accumula nei bassi strati, mentre l’aria più calda resta intrappolata in quota. Questo accade soprattutto in notti serene e con vento debole o assente, condizioni che favoriscono la dispersione del calore dal suolo verso l’atmosfera, determinando un rapido raffreddamento delle superfici e dell’aria immediatamente a contatto.

Temperature da pieno inverno in piena estate

Tra le località più fredde della notte abruzzese, spicca Campo Felice, dove la colonnina di mercurio è precipitata fino a -4°C. Si tratta di un valore che potremmo aspettarci in una notte di gennaio, non certo in pieno luglio. A seguire troviamo l’Altopiano delle Rocche con -2,2°C, mentre Pescocostanzo ha registrato -0,7°C. Più contenute, ma comunque insolite per il periodo, le minime di Castel del Monte (-0,2°C) e dei Piani di Pezza (+0,1°C).

Questi valori vanno letti in un contesto particolare: non rappresentano la temperatura in libera atmosfera, che resta decisamente più mite, ma sono il risultato di raffreddamenti locali accentuati dall’orografia e dalla morfologia delle conche abruzzesi. Gli altopiani interni, circondati da montagne e privi di movimenti d’aria notturni, diventano vere e proprie trappole di freddo.

Perché succede proprio in Abruzzo?

L’Abruzzo, grazie alla sua particolare conformazione orografica, è una delle regioni italiane dove l’inversione termica si manifesta con maggiore intensità. Gli altopiani come Campo Felice, le Rocche e Pescocostanzo, situati a quote medio-alte, sono notoriamente famosi per queste “gelate estive”. Durante le notti serene e prive di vento, l’aria fredda si deposita sul fondo delle valli e delle conche, mentre sopra di essa può persistere uno strato d’aria più mite. Questo strato freddo può resistere fino alle prime ore del mattino, quando i raggi solari iniziano a riscaldare il suolo e a rimescolare l’aria.

Il fenomeno dell’inversione termica è ben noto anche in altre aree d’Italia e d’Europa, ma la sua intensità e frequenza in Abruzzo lo rendono particolarmente degno di attenzione. Non a caso, queste zone sono monitorate con interesse dai meteorologi e dagli appassionati, che spesso attendono questi episodi per osservare record locali.

Un sollievo temporaneo prima del ritorno del caldo

Questa parentesi di freddo notturno rappresenta un momento di tregua per il territorio, soprattutto dopo settimane caratterizzate da notti tropicali e temperature minime spesso superiori ai 20°C. Tuttavia, le previsioni indicano che si tratta di un fenomeno destinato a durare poco. Già dalle prossime notti, infatti, le temperature minime torneranno gradualmente a salire, complici l’aumento della ventilazione e il rinforzo dell’anticiclone che porterà nuovamente condizioni più stabili e calde su gran parte della Penisola.

Secondo i modelli previsionali, entro il fine settimana i valori minimi si porteranno nuovamente sopra la media stagionale, soprattutto lungo la fascia costiera e nelle aree di pianura, dove la ventilazione settentrionale inizierà a perdere forza. Per le zone interne abruzzesi, il ritorno di un clima più caldo sarà più lento, ma comunque inevitabile.

