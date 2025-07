Meteo Germania, lanciata l’allerta caldo estremo: picchi di +38-40°C

MeteoWeb

Con massime comprese tra i +30 e i +38°C, oggi il caldo si estenderà a quasi tutta la Germania in questa ondata di calore che sta abbracciando gran parte d’Europa. Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) avverte di un forte stress termico, in particolare nelle regioni occidentali e sudoccidentali. Allerte di caldo estremo sono in vigore per alcune regioni del Nord Reno-Vestfalia e del Baden-Württemberg. Nel sud-ovest sono previste temperature fino a +38°C.

Sono possibili isolati temporali intensi, anche con forti raffiche di vento. Anche il rischio di incendi boschivi è in aumento: il Servizio Meteorologico ha innalzato il livello di pericolo al massimo, soprattutto a est e sud-est. Solo lungo le coste e sugli altipiani delle basse catene montuose si prevede che le temperature rimarranno sotto i +30°C.

Si prevede che l’attuale ondata di calore raggiungerà il suo picco domani, mercoledì 2 luglio: in ampie zone del Paese si prevedono temperature comprese tra +34 e +38°C, con alcune zone che potrebbero addirittura raggiungere i +40°C.

Il record storico di caldo per la Germania è di +41,2°C, misurati il 25 luglio 2019 presso le stazioni meteorologiche DWD di Tönisvorst e Duisburg-Baerl (entrambe nel Nord Reno-Vestfalia).