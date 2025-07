Meteo Germania, allerta per forti piogge: rischio allagamenti e frane

MeteoWeb

Il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) ha lanciato un avviso di allerta per le forti piogge previste nella Germania orientale e nordorientale. Sono interessate alcune zone della Sassonia, del Brandeburgo e del Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Piogge intense e persistenti potrebbero portare fino a 70mm. Le allerte emesse questa mattina sono in vigore da questo pomeriggio e, a seconda della regione, proseguiranno fino a domani mattina.

Il servizio meteorologico ha avvertito che forti piogge potrebbero causare rapidi allagamenti di strade, sottopassaggi e scantinati, oltre a causare aquaplaning. Sono possibili anche frane. Gli automobilisti devono guidare con prudenza. C’è rischio per la vita e l’incolumità fisica. In caso di allagamento o imminente allagamento, gli scantinati devono essere evacuati immediatamente.

Annullato il concerto di Robbie Williams

Come riporta Bild, il concerto di Robbie Williams in programma questa sera alla Waldbühne di Berlino è stato annullato all’ultimo minuto, nonostante il cantante britannico si trovi già nella capitale tedesca. La sicurezza viene prima di tutto, hanno annunciato gli organizzatori, spiegando che “il concerto di Robbie Williams di oggi al Waldbühne purtroppo non potrà aver luogo a causa delle avverse condizioni meteorologiche”. Secondo Bild, il concerto sarà riprogrammato per mercoledì 23 luglio, e i biglietti rimarranno validi. Gli orari rimangono invariati.